Programme Humanitaire Parole: plus de 112 000 haïtiens sont arrivés aux États-Unis sur plus de 120 000 autorisés à voyager

Programme Humanitaire Parole: plus de 112 000 compatriotes haïtiens sont arrivés aux États-Unis sur plus de 120 000 autorisés à voyager.

Dans sa mise à jour mensuelle de novembre 2023, le CBP a publié le vendredi 22 décembre 2023 les statistiques opérationnelles pour la période allant de janvier à novembre ayant rapport au programme Humanitaire Parole mise en place par le président américain Joe Biden. Jusqu’à date plus de 112 000 haïtiens sont déjà arrivés aux États-Unis sur plus de 120 000 qui ont été contrôlés et autorisés à voyager.

“Fin novembre 2023, 297 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens sont arrivés légalement dans le cadre du processus de libération conditionnelle. Plus précisément, plus de 62 000 Cubains, plus de 120 000 Haïtiens, plus de 54 000 Nicaraguayens et plus de 81 000 Vénézuéliens ont été contrôlés et autorisés à voyager ; et plus de 60 000 Cubains, 112 000 Haïtiens, 47 000 Nicaraguayens et 76 000 Vénézuéliens sont arrivés et ont obtenu une libération conditionnelle”, a indiqué le CBP.

Le CBP a fait savoir qu’il continue d’exécuter son importante mission de protection du peuple américain, de sauvegarde des frontières et d’amélioration de la prospérité économique du pays en mettant en œuvre des plans opérationnels, en augmentant le personnel et en décomprimant les zones le long de la frontière sud-ouest tout en traitant et en contrôlant les migrants rencontrés avec humanité et en toute sécurité et efficacement, conformément aux lois.

Le CBP conseille aux citoyens d’éviter de contourner les voies légales d’entrée aux États-Unis. “Lorsque des non-citoyens traversent illégalement la frontière, ils mettent leur vie en danger. La patrouille frontalière américaine a déployé des efforts considérables ces dernières années pour accroître sa capacité à aider à secourir les personnes en détresse”, a-t-il écrit.

