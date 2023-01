Programmes sociaux, l’intention du gouvernement est bonne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le minist?re des Affaires sociales, institution charg?e de piloter les programmes sociaux du gouvernement, n’a pas bonne r?putation en mati?re de gestion. Le MAST est plut?t connu pour ses d?m?l?s avec les contractuels et les syndicalistes. Il s’est aussi fait un nom dans la gestion des militants. Le gouvernement s’est-il assur? que les 30 milliards de gourdes allou?es au MAST ne vont pas cr?er plus de probl?mes que d’en r?soudre?

Le gouvernement fait choix du minist?re des Affaires sociales et du Travail comme socle dans la lutte contre l’ins?curit? alimentaire. 30.6 milliards de gourdes, soit 11.6% de l’enveloppe globale du budget, sont allou?es audit minist?re pour l’ex?cution des programmes sociaux. Le MAST devient ainsi le plus important des minist?res.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.