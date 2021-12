Projet de consolidation de la paix : <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste: En quoi consiste cet accord signe avec le ministre de la Planification ?

Bruno Lemarquis : Le Fonds pour la consolidation de la paix du secretaire general des Nations unies – Peacebuilding Fund (PBF) – est l’instrument financier de premier recours de l’ONU pour promouvoir la paix dans les pays ou il y a des situations a risque et ceux touches par des conflits violents.

Le projet <> a ete approuve pour un financement du PBF de 3 millions de dollars americains. Il sera execute en 24 mois par 4 agences du systeme des Nations unies : le Programme des Nations unies pour le developpement (PNUD), l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Haut-Commissariat des droits de l’homme (HCDH) et le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS). La mise en oeuvre sera faite en partenariat etroit d’une part, avec le gouvernement – MPCE (ministere de la Planification et de la Cooperation externe), ULCC (Unite de lutte contre la corruption), IGPNH (Inspection generale de la Police nationale d’Haiti), MCFDF (Ministere a la Condition feminine et des droits des femmes), CSPJ (Conseil superieur du Pouvoir judiciaire), MJSAC (ministere de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique), MENFP (Ministere de l’Education nationale et de la Formation professionnelle), MJSP (Ministere de la Justice et de la Securite publique), OPC (Office de protection du citoyen), EMA (Ecole de la magistrature), Ecole et Academie de police, MICT (ministere de l’Interieur et des Collectivites territoriales) ; des organisations de la societe civile.

LN: En quoi consiste le projet ?

BL: Developper en consultation avec de nombreuses institutions nationales et en consultation avec des acteurs de la societe civile haitienne, le projet vise a renforcer la cohesion sociale en ameliorant les relations entre les citoyens et l’Etat grace a la prevention des actes de corruption et a un mecanisme efficace de resolution pacifique de conflits lies a la corruption. Il devrait ainsi permettre d’instaurer un dialogue inclusif et constructif autour de la corruption qui est l’une des causes structurelles de l’instabilite en Haiti, et ainsi discuter des solutions qui pourraient y etre apportees.

Les actions proposees dans le cadre de ce projet sont complementaires aux actions des autres partenaires techniques et financiers et des Nations unies dans la lutte contre la corruption. Ce projet se focalise sur le renforcement de la cohesion sociale en ciblant des interventions destinees a reduire les distorsions de confiance entre la population et les institutions, et de renforcer les mecanismes de transparence et de redevabilite.

LN: Comment sera-t-il mis en oeuvre ?

BL: Le projet sera mis en oeuvre sous le leadership general du MPCE de facon coordonnee avec le PNUD, l’ONUDC, l’UNOPS et le HCDH, ceci en etroite collaboration avec les institutions partenaires du projet et les organisations locales de mise en oeuvre des activites. La mise en oeuvre du projet, a l’instar des autres projets finances par le PBF, sera supervisee et coordonnee par le comite de pilotage, co-preside par le MPCE et le coordonnateur resident du Systeme des Nations unies, avec la participation des institutions nationales partenaires ainsi que les representants des agences beneficiaires.

LN: Quelles sont les justifications du projet ?

BL: La corruption en Haiti demeure un des principaux facteurs qui entrainent la non-jouissance des droits humains, notamment en termes d’acces aux services sociaux de base et services publics essentiels aux populations en general, et celles vulnerables en particulier. Une situation qui met en peril le contrat social avec des consequences importantes pour la legitimite des institutions etatiques.

Malgre l’absence d’enquete nationale plus recente, d’autres sources confirment la prevalence et la proportion que prend la corruption ainsi que le manque de confiance de la population dans les institutions. L’Indice de perception de la corruption 2020 de Transparency International place Haiti au 170e rang sur 180 pays evalues, tandis que le Global Competitiveness Report 2019 du Forum economique mondial situe le pays au 138e rang sur 141. Au meme moment, Haiti est encore tres loin de realiser les objectifs de son plan strategique pour devenir un pays emergent d’ici 2030 notamment car la corruption impacte l’efficacite des institutions publiques et freine l’acces equitable aux services publics essentiels aux services sociaux de base.

Les defis de developpement d’Haiti (reflete par son classement au 170e rang mondial sur 189 de l’index de developpement humain 2019), la perception repandue d’impunite et de corruption au detriment du developpement social et de la croissance economique inclusive pour tous constituent des causes sous-jacentes de frustration. Aussi, la complexite de l’instabilite sociopolitique et institutionnelle en Haiti a exacerbe plusieurs defis structurels relatifs a l’Etat de droit, y compris la redevabilite, la justice, la transparence et l’efficacite de gestion des affaires publiques. Cette situation, caracterisee par les actes de corruption, a directement degrade la relation entre l’Etat et ses citoyens et accentue la mefiance des Haitiens vis-a-vis des institutions qui peinent a apporter les reponses appropriees a la corruption.

LN: Quels sont les objectifs vises ?

BL: Le projet vise a accompagner la societe civile impliquee dans la lutte contre la corruption pour renforcer le lien de confiance entre les administres et l’Etat, notamment les institutions de controle en charge d’assurer le bon fonctionnement des mecanismes de gouvernance publique et d’assurer la defense des droits fondamentaux de la population, tout en accompagnant de vastes campagnes de sensibilisation et d’education civique destinees a la jeune generation d’Haitiennes et d’Haitiens, a meme de porter les changements au sein de la societe vis-a-vis de la corruption, et en favorisant les espaces de dialogue et les dynamiques de collaboration multi-acteurs, mobilisant la societe civile, les institutions publiques, le secteur prive et le milieu universitaire.

Propos recueillis par Roberson Alphonse