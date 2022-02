Promesse de vie dans <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, deuxieme roman d’Edwidge Danticat, raconte une histoire bouleversante entre Haiti et la Republique dominicaine. En aout 1937, des coupeurs de canne et domestiques haitiens ont ete assassines sous les ordres du Generalissimo Rafael Trujillo, dictateur de la Republique dominicaine. Dans ce recit, a caractere historique, surgit une histoire d’amour entre deux Haitiens, Amabelle Desir, jeune domestique, et Sebastien Onius, coupeur de canne.

Dans l’analyse de la premiere partie du roman d’Edwidge Danticat, on avait conclu a l’idee selon laquelle Amabelle etait habitee par une Promesse de mort. Son Eternel passe la conduisait dans l’Amertume, puis vers le Fantasme et la Beatitude, mais tout cela dans une perspective de la mort.

Toujours avec des categories psychanalytiques chez Freud et Pierre Daco, on se rendra compte qu’a la fin de La recolte douce des larmes, les perspectives de mort vont changer pour donner place a un desir du personnage de perseverer dans l’existence. C’est ce qu’il conviendra de voir dans cette deuxieme partie de notre travail sur ce magnifique roman.

Traumatisme

Dans un article de Thierry Bokanowski (traumatisme, traumatique, trauma, Le conflit Freud/Ferenczi), il ecrit que pour Freud, le traumatisme est le paradigme de l’angoisse par debordement, lorsque le signal d’angoisse ne permet plus au moi de se proteger de l’effraction quantitative, qu’elle soit d’origine externe ou interne. Il s’est refere a <>. Il montre que l’angoisse est le lien entre le traumatisme et la perte d’objet. Il a aussi mis l’accent sur son rapport avec le fantasme. Dans cette perspective, l’effet tragique provoque par la noyade des parents d’Amabelle et l’imagerie du corps et des moments passes avec l’etre aime disparu, poussent Amabelle a penser au pire. << Ex : Je pensai que si je revivais ce moment suffisamment souvent, la reponse me deviendrait evidente, qu'ils aient voulu que nous mourions tous ensemble ou je continue a vivre, meme seule. Mais la nature n'a pas de memoire. Et bientot sans doute, moi aussi, je n'en aurai plus.

Souvenirs d’enfance/souvenirs d’ecran

(Ex : Ma mere, avant de couler, a leve son bras en l’air, haut au-dessus du flot. Le geste etait si desespere qu’il etait difficile de dire si elle voulait que je saute dans l’eau avec eux ou que je m’eloigne de la rive >>. Ici, ce ne sont pas les fantomes des souvenirs d’enfance qui hantent Amabelle, mais plutot des souvenirs d’ecran, en ce sens que sa vie est partagee entre un desir de vivre et de mourir. Elle se refere aux premiers moments trafiques de sa vie, appartenant a son enfance, alors que, de maniere inconsciente, elle se rattache a une epoque posterieure de sa vie : le jour ou elle decidera soit de se suicider, pour retrouver Sebastien, soit de continuer a vivre, sans lui, en gommant le passe. Sa mort, par un acte suicidaire, aura ete un souvenir cauchemardesque tout comme la noyade de ses parents. Sa situation presente est similaire a celle ou elle etait au bord du fleuve, partagee entre vie et cimetiere.

Angoisse de separation/de perte

On ne sait pas si la perte de Sebastien est provisoire (Angoisse de separation) ou si elle a un caractere definitif (Angoisse de perte). Dans tous les deux cas, l’angoisse d’Amabelle, dans le roman de Danticat, si on se refere a Freud dans <> serait vue par l’absence de l’etre aime et desire. L’angoisse est percue comme une perte. Cette isotopie traduit le sentiment d’Amabelle d’etre d’abandonnee, rejetee, separee, solitaire. D’ou emerge une sensation d’insecurite et de parasitisme de sa personnalite. Elle voit fantomatique le visage du professeur : (ex : une ombre se glissa hors de l’etendue d’eau devant moi, un fantome au visage souriant, aux joues que le sable brun-rouge avait rendues granuleuses, les yeux d’un rouge etincelant comme l’interieur d’une flamme.

L’angoisse de separation traduit donc l’emotion douloureuse- plus ou moins conscient- qui accompagne la perception du caractere ephemere des relations humaines, de l’existence d’autres et de notre propre existence.

Substitut

Quand la perte de l’objet se fait sentir, l’individu cherche un nouveau objet, mais aussi a retrouver en ce nouveau objet, l’objet originel perdu, <>. Cette isotopie traduit l’etat d’Amabelle cherchant un nouvel accompagnateur et un nouveau pere symbolique qu’est le professeur, au beau milieu du fleuve : (ex: Je voulais l’appeler, mais seulement par son vrai nom, non pas par le sobriquet qu’on lui avait donne, pwofese, et qui voulait dire <>. Je voulais lui demander, s’il vous plait, de me soulever doucement et de me porter dans le fleuve, dans la grotte de Sebastien, le rire de mon pere, l’eternite de ma mere. Mais il etait parti maintenant, disparu dans la nuit).

Symbole de la traversee

(Ex : L’eau passant sur moi en une caresse moins que douce, les galets du lit de la riviere me raclant le dos; Je fis appel a mes reves de douceur, a des reves d’une etreinte plus tendre, dans lesquels j’etais liberee de mes craintes des coulees de boue et du sang montant en bulles du lit du fleuve, la ou l’on dit que les morts ajoutent leurs pleurs aux flots). Ici, l’eau et le corps d’Amabelle se confondent. Si l’eau coule, alors son corps coule aussi symboliquement. En Oceanie, ecrit Pierre Daco dans Les triomphes de la psychanalyse (P.304), on croit que les morts s’en vont dans des barques. Dans cette perspective psychanalytique, l’auteure Edwidge Danticat fait reference a la liberation d’Amabelle de son passe, des ses craintes, de ses traumatismes… C’est comme un bapteme, un voyage, un deluge, ou une mort symbolique.

Nouvelle vie

Ce besoin d’Amabelle de renaitre a une nouvelle vie. (ex : Lui, comme moi, cherchait l’aube. (Chapitre 41. P. 372-374). C’est dans ce symbole de l’aube que se trouve l’idee de sa renaissance. C’est la son desir d’affranchissement et d’etre sur une nouvelle rive de la vie.

En somme, la situation traumatisante d’Amabelle fait apparaitre ses souvenirs d’enfance. Puis une Angoisse de separation. Puis, le besoin d’un substitut. Puis, le symbole de la traversee. Le tout pour la creation d’une nouvelle vie. Et si, dans les premieres analyses, on constate que la partie I aboutit a <>, il n’en demeure pas moins que la partie II s’acheve sur <>.