<>, promet Eric Stromayer

Moins de 24 heures apr?s le message d’Eric Stromayer, les Etats-Unis et le Canada ont annonc? des sanctions contre le s?nateur Joseph Lambert et sa femme ainsi que contre l’ancien s?nateur Youri Latortue.

Eric Stromayer a par ailleurs rappel? que les Etats-Unis proposent une r?solution aux Nations-Unies pour autoriser une mission multinationale en Ha?ti pour aider dans les questions de s?curit? et assister dans la lutte contre le chol?ra et les probl?mes humanitaires.

Le 21 octobre dernier, rappelle le diplomate, les Nations-Unies ont adopt? une r?solution, propos?e par les Etats-Unis et leur partenaire le Mexique, qui imposera des sanctions internationales contre ces personnes. <>, fait-il remarquer. Poursuivant : <>. Cela sous-entend, explique t-il, que si des citoyens am?ricains sont impliqu?s dans le blocage du carburant et de l’aide humanitaire, il leur sera interdit de voyager ? travers le monde. <>, assure-t-il.

Pour Eric Stromayer, c’est un petit groupe des ?lites ha?tiennes en Ha?ti et ? l’?tranger qui tient le pays en otage. Ces gens, dit-il, exploitent la souffrance de la population pour s’enrichir et faire leur capitale politique. <>

