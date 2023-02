Protehando nos muchanan contra abuso sexual cu hechonan

The content originally appeared on: News Americas Now

Parlamentario Marco Berlis (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Siguiendo basta platafomanan di noticia y e comentarionan di hende riba e medionan social, mi por a tuma nota cu tin basta falta di informacion den pueblo pa loke ta trata e logronan pa combati y preveni abuso sexual contra nos muchanan.

Algun comentario ainda ta keda insisti cu nada no a cambia den e ley y cu no a subi castigonan pa e abusadornan cu ta viola muchanan.

Otronan ta keda insisti cu nada a wordo haci pa ignorancia of wega politico, sinembargo e ta di vital importancia cu pueblo ta bon informa riba topiconan asina sensitivo den nos comunidad. Siguientemente mi lo duna un relato kico tur gobierno a logra y kico tur Parlamento a haci pa por aumenta e proteccion di nos muchanan;



A Cambia e Ley pa subi e castigo maximo pa esnan cu ta abusa di mucha. Na Juni 2020 a pasa e ley den Parlamento, pa subi e castigo maximo drasticamente pa abusadornan sexual di mucha. Un ehempel di esaki nos por wak den caso di Elvis Weert, den cual OM ta pidiendo 9 aña di condena pe. Esaki ta substancialmente mas halto cu e 2 pa 3 aña of menos cu fiscal tabata pidi antes den casonan similar.

Asina aki gobierno a cumpli cu e demanda di pueblo y e promesa cu lo atende esaki. Cambiando e ley aki, a duna OM e autoridad pa por exigi mas castigo y e Hues pa condena esnan culpabel pa un castigo mas largo. A logra haci esaki den apenas 3 aña di gobernacion di Gabinete Wever-Croes-I.

Family Justice Center. Esaki ta un Proyecto di Gobierno cual tin como meta pa atende cu casonan di abuso sexual di mucha. Un di e problemanan mas grandi pa por cera e abusadornan ta cu mester di e pruebanan di e acto.

FJC tin diferente profesionalnan manera un psicologo, un recherche, docter y rapekit disponibel pa acumula tur prueba necesario y trata e mucha afecta mesora. E instancia aki ta brinda e ayudo special aki na nos comunidad den casonan lamentabel aki.



Ley di Ombudsman y Kinderombudsman a keda aproba pa coalicion den Parlamento. Riba Dialuna 23 di januari 2023 e ley pa establece y busca e Ombudsman y KinderOmbudsman a keda cla. Awor comunidad por conta pronto riba un Defensor di Pueblo y e Defensor di Muchanan.

E Defensor di Mucha lo tin tur recurso na su disposicion pa haci investigacionnan profundo, cooperacion di tur departamento di gobierno, e lo tin e autoridad hasta pa investiga tur caminda y hasta den gobierno. Esaki ta un logro hopi grandi pa nos pais y sigur pa nos ciudadanonan.

Di e forma aki nos muchanan lo tin nan propio defensor cu lo por atende casonan di un forma hopi riguroso y profundo.

Mirando e logronan aki, nos por solamente deduci cu gobierno y Parlamento den coalicion a pone nos muchanan y nan seguridad como prioridad. No laga niun hende desinforma bo of gaña bo pa rasonan politico cu no ta asina. Nos muchanan ta keda central y un prioridad pa cada un di nos y esey hamas lo cambia.

