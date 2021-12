Pr?sentation du Plan strat?gique global 2024 de la BRH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Couvrant six domaines sp?cifiques : mission statutaire et politique mon?taire ; organisation institutionnelle, ressources humaines ; ?tudes techniques et scientifiques ; infrastructure physique ; syst?me d’information et capacit?s technologiques ; ressources financi?res ; responsabilit? sociale ; inclusion financi?re, le Plan strat?gique global 2024 (PSG24) a ?t? pr?sent?, ce mercredi 29 d?cembre, ? l’h?tel Montana, par la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH), en pr?sence de plusieurs invit?s, dont le Premier ministre Ariel Henry, le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert… Il a fallu ? la banque centrale cinq ans de labeur pour accomplir ce travail.

<>, a indiqu? le gouverneur de la BRH, Jean-Baden Dubois. Le PSG24 est ax? sur six grands domaines cl?s, ciblant 17 objectifs qui concourent ? 39 r?sultats. <>, a soutenu le num?ro un de la BRH.

Pour sa part, le Premier ministre Ariel Henry a pr?sent? ses f?licitations au gouverneur et au conseil d’administration de la BRH. Le locataire de la Primature a fait savoir qu’il appr?cie ce plan ? sa juste valeur et se r?jouit de cette initiative prise par la BRH. <>, a affirm? le chef du gouvernement, Ariel Henry.

<>, a pr?conis? le Premier ministre.

Quant au titulaire du minist?re de l’Economie et des Finances (MEF), Michel Patrick Boisvert, il a salu? le travail effectu? par la BRH qui, s’est dot?e d’un plan strat?gique sur trois ans. <>, a d?clar? le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert.

Charg? de la pr?sentation du plan strat?gique global 2024, le vice-gouverneur Georges Henri Fils a fait savoir que ledit Plan constitue le cheminement envisag? par la BRH pour la p?riode 2021-2024. D’apr?s le vice-gouverneur, ce plan doit permettre ? l’institution de traduire dans le r?el, sur une p?riode de trois ans, une vision con?ue par le conseil d’administration. Pour lui, ce plan est un instrument d?terminant pour l’avenir de la BRH. <>, a expliqu? Georges Henry Fils, soulignant que ce plan est ?labor? en vue de doter l’institution des capacit?s de r?silience afin qu’elle puisse remplir plus efficacement la mission que lui assigne la loi du 17 ao?t 1979.