P?tion-Ville boit la tasse apr?s la crue ? T?te-de-l’Eau

<>, a confi? Vivaldi Oslin, porte-parole de Solidarit? de T?te-de-l’Eau. D’autres crues avaient provoqu? des morts. Tout le monde est au courant, s’est-il indign?, en intervenant ? la matinale de Magik 9, lundi 29 ao?t 2022. L’?tat n’assume pas ses responsabilit?s. C’est normal. Aucune instance n’a organis? la supervision des constructions ? T?te-de-l’Eau, un quartier qui d?bouche sur P?lerin 2, englobe Lakou Fl? Pwa, Lakou Zaboka o? vivent plus de 7 000 personnes, a expliqu? Vivaldi Oslin. Il a vertement critiqu? le choix de construire un pont mal ?tudi? et mal dimensionn? et aujourd’hui d?pass? par rapport au volume d’eau de pluie qui descend des hauteurs. Avec le versement des produits de fouilles et les d?tritus dans les galets, en amont, l’eau se d?verse sur la voie publique lors des crues, a expliqu? Vivaldi Oslin. Les habitants de la zone ont r?alis?, avec leurs propres moyens, des op?rations de curage. Mais cela n’a pas emp?ch? les d?g?ts, a-t-il d?plor?.

Le ministre de l’Environnement, James Cadet, interrog? ? la matinale de Magik 9 mardi, a ?voqu? l’accompagnement donn? ? la mairie de P?tion-Ville pour faire des interventions. Une machine de la mairie est tomb?e en panne. Le ministre Cadet a indiqu? avoir pay? personnellement la location d’un ?quipement similaire pour poursuivre les travaux. <>, a ajout? James Cadet, qui a d?plor? les constructions anarchiques dans les flancs de montagne ou dans les lits de rivi?res.

Au morne l’H?pital, la surveillance environnementale n’est pas constante, avec les cons?quences connues sur la baisse de d?bit des sources. En 2013, le minist?re de l’Environnement avait ?rig? un cordon pierreux ? ne pas approcher ? moins de trois m?tres le long du morne l’H?pital entre Jalousie et Martissant. ? cette ?poque, une ?tude men?e par l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI) avait indiqu? que 247 000 personnes vivaient au morne l’H?pital. 50 000 maisons avaient ?galement ?t? recens?es. En 2022, le morne l’H?pital s’est d?grad?. Le mur a disparu. M?me s’il n’y a pas eu d’?tude, <>, a fait savoir le ministre James Cadet, ex-responsable de l’inspection et de la surveillance environnementale au minist?re. Il a ?voqu? des interventions en cours au morne l’H?pital sans entrer dans les d?tails, indispensables ? la compr?hension des objectifs et de la pertinence des actions. Le ministre a mis l’accent sur l’importance de la synergie dans les actions, l’engagement citoyen dans les efforts contre la d?gradation de l’environnement qui rev?t aussi une dimension globale avec le r?chauffement climatique.