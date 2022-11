Qatar 2022 : Jonathan David, footballeur d’origine ha?tienne, entre dans un cercle tr?s ferm?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s avoir rat? l’?dition de 1970, ?limin?e par le Salvador (en match d’appui, 0-1 ? Port-au-Prince et 3-0 ? San Salvador), la s?lection ha?tienne de football allait participer ? la Coupe du Monde de 1974 en Allemagne. Et depuis, les Grenadiers n’ont jamais atteint une phase finale de Coupe du Monde senior. Cependant, pas mal de footballeurs ayant leurs racines en Ha?ti ont pris part ? la plus prestigieuse comp?tition au niveau des s?lections nationales, mais en aidant un autre pays.

Joe Gaetjens – USA en 1950

Joe Gaetjens de son vrai nom Joseph ?douard Gaetjens (n? ? Port-au-Prince le 19 mars 1924, d?c?d? le 10 juillet 1964), fut un ancien joueur de l’?toile Ha?tienne. Il a arbor?, entre autres, les couleurs de Brookhattan (USA), du Racing Club de Paris et de l’Olympique d’Al?s (France) et a jou? un r?le primordial pour aider les USA ? atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde au Br?sil en 1950. En effet, il a marqu? le but de la surprenante victoire 1-0 contre l’Angleterre, le 29 juin 1950, ? Belo Horizonte. Il est ainsi rest? dans l’histoire du football aux ?tats-Unis. Joe Gaetjens, ? titre de rappel, est entr? en 1976 dans le Temple de la renomm?e du football (United States National Soccer Hall of Fame). Par ailleurs, en 2005, un film r?alis? par David Anspaugh, Le Match de leur vie (The Game of Their Lives) retrace l’aventure du match historique ?tats-Unis-Angleterre, le r?le de Joe Gaetjens y est tenu par l’acteur ha?tien Jimmy Jean-Louis.

Jozy Altidore (USA) et Jean Beaus?jour (Chili) en 2010

En Afrique du Sud en 2010, deux footballeurs n?s de parents ha?tiens, Jean Andr? Emanuel Beaus?jour Coliqueo (n? le 1er juin 1984 ? Santiago) et Jozy Altidore (n? le 6 novembre 1989 ? New Jersey), avaient repr?sent? respectivement le Chili et les USA dans cette Coupe du Monde. Avec 107 matchs (6 buts), le lat?ral gauche de la s?lection chilienne (vainqueur de la Copa America 2015 et 2016) a ?t? buteur face ? Honduras, le 16 juin 2010 en phase de poule du mondial sud-africain.

En ce qui concerne Jozy Altidore (33 ans), il est jusqu’? date, le seul footballeur ayant ses racines plant?es en Ha?ti qui a disput? deux phases finales de Coupe du Monde. Ce fut en 2010 en Afrique du Sud et en 2014 au Br?sil avec la s?lection am?ricaine de football. Le fils de Joseph et Giselle Altidore, 115 matchs (42 buts) et vainqueur de la Gold Cup 2017 avec les USA, n’a inscrit aucun but au cours de ses deux phases finales de Coupe du Monde.

Presnel Kimpembe, champion du monde avec la France en 2018

Avec la s?lection fran?aise de football qui allait gagner la Coupe du Monde en Russie en 2018, Presnel Kimpembe (n? le 13 ao?t 1995), a ?t? le troisi?me choix de Didier Deschamps dans la hi?rarchie des d?fenseurs centraux. En phase de poule, le Fran?ais n? de m?re ha?tienne et de p?re africain, a ?t? titularis? contre le Danemark (0-0) avant de devenir, apr?s le mondial, l’un des piliers de l’?quipe fran?aise, mais en raison d’une blessure, Presnel Kimpembe a finalement renonc? ? sa participation ? la Coupe du Monde au Qatar 2022.

Jonathan David – Canada dans le cercle tr?s ferm? de footballeur ha?tien qui va disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Apr?s sa naissance ? Brooklyn (USA) le 14 janvier 2000, ses parents (Ha?tiens) avaient d?cid? de revenir ? Port-au-Prince alors il n’avait que trois mois avant de s’installer finalement au Canada. Celui qui avait la possibilit? de jouer pour trois pays dont les USA et Ha?ti, a fait le choix d’arborer le maillot du Canada (35 matchs et 22 buts). En effet, l’ambidextre, champion de France l’an dernier avec Lille en Ligue 1, est attendu au tournant dans cette Coupe du Monde. Il aura la mission d’aider le Canada, plac? dans le groupe F avec la Belgique, la Croatie et le Maroc, ? franchir l’?tape du premier tour de la comp?tition.