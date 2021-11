QQA Live Experience de Rutshelle Guillaume : a tout Seigneur, tout honneur !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Chose promise, Rutshelle execute. Depuis des semaines, l’artiste promettait une experience tout a fait speciale a son public : un concert en ligne, en full band, uniquement avec les chansons de <>, son album sorti en juin dernier.

Et c’est ce qu’elle a fait. Pour la premiere fois, tous les 15 morceaux de QQA ont ete interpretes par une Rutshelle Guillaume des grands jours.

<>, avait-elle declare sur le plateau de Ticket, quelques jours avant son show.

Et la promesse a ete tenue ce soir-la. La Guillaume en mode slow down, mesurant meme ses pas de danse habituellement sulfureux et ne misant que sur ses performances vocales, c’etait, en effet, toute une nouvelle experience.

Pas de cris. Ni exces de tons. Ni debordement. Comme le lui reprochent souvent ses detracteurs. Le message de Rutshelle et son staff semble avoir ete : <>

Comme pour donner le ton a tout ce qui va suivre, elle entame sagement avec <>, sans salutations, ni palabres, apres les presentations des musiciens et des choristes ainsi que les explications de l’animateur de la soiree, Carel Pedre. Elle enchainera par la suite avec <> et <>, respectivement classes 4e et 6e sur QQA.

Le tempo ne monte toujours pas. Rutshelle, dans sa robe de soiree, la joue tout en douceur.

Le temps d’une courte pause, elle revient dans un pantalon blanc et un corsage jaune, avec <>. Ce titre, fruit d’une insomnie, est en 9e position sur l’album. Puis, elle poursuit avec <>, qui n’a pas ete interprete avec le chanteur francais Singuila.

S’en sont suivies des chansons comme <>, <>, <>, <>, sans que l’ambiance ne change. On ne peut pas en dire de meme pour les outfits de Madame. Mais non ! Ce soir, Rutshelle Guillaume ne lesine pas sur ses tenues. Look sou look.

Tout comme <> n’a pas pu beneficier de la presence de l’artiste camerounais Salatiel, le titre <> non plus n’a pas ete partage avec le King (Wendyyy). C’etait entre Rutshelle et son public. Tout simplement.

Le QQA Live Experience s’achevera avec <>, <> et <>, laissant les internautes qui pensaient etre partis pour au moins deux heures de spectacle sur leur faim. Sans creer non plus de surprise avec l’une de ses voix en featuring sur l’album. Oswald, par exemple. Ou meme sa majeste le roi des <>.

En attente d’une prestation pour de vrai en Haiti, les fans d’ici de l’interprete de <> peuvent toujours surfer sur cette vague de reussite du QQA Live Experience. Cette prestation restera pendant longtemps une des meilleures references de leur artiste de coeur.