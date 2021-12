Quand des ?coliers f?tent la No?l aux portes de Village-de-Dieu

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Mardi 21 d?cembre 2021. Presque en face de Village-de-Dieu, dans le complexe abritant les Centres Gheskio, ? l’angle de la rue Char?ron et du boulevard Harry Truman, il y a des ?chos d’une fanfare et des rires d’?coliers – 350- de l’?cole primaire Albert II de Monaco. On f?te la No?l, sous un ciel dont les nuances de bleu pourraient ?tonner Yves Klein, s’il ?tait encore dans ce monde. Encadr?s par leurs enseignants et par le Dr Marie Marcelle Deschamps, responsable de l’?cole, ces enfants, bonnet rouge, t-shirt blanc, basket, beaux comme des lutins, ont d?fil? au son de la musique.

Des ?toiles dans les yeux, ? c?t? d’un p?re No?l longiligne (les temps sont durs, m?me le p?re No?l a maigri) et d’un petit sapin garni de cadeaux, ces ?coliers, gar?ons et filles, ont croqu? un petit instant de bonheur simple dans leur ?tablissement, au Bicentenaire, quartier o? les journ?es sont ponctu?es de rafales d’armes automatiques, de pleurs, de girophares de police et parfois du silence de la peur, comme celui impos? ? ces morts donn?s au feu et ? la terre sans c?r?monie dans ces quartiers du bord de mer de Port-au-Prince.

Rester au plus pr?s de ces quartiers difficiles pour soigner, ?duquer et offrir des opportunit?s ?conomiques est un imp?ratif, un pari pris pour assurer la mobilit? sociale de ces enfants, a revendiqu? le Dr Jean William Pape, responsable des centres Gheskio.

<>, a-t-il confi? au Nouvelliste.

<>, a affirm? le Dr Jean William Pape.

<>, a soulign? le Dr Pape, qui a salu? les contributions du prince Albert II de Monaco.

<>, a expliqu? cet ?minent chercheur ha?tien, fier de la performance des ?l?ves.

<>, a expliqu? le Dr Pape, qui a r?v?l? avoir offert <>.

Soucieux d’?voquer les centres Ghekios dans toute leur diversit?, le Dr Pape est revenu sur sa philosophie et ses actions. <>, a d?taill? le Dr Jean William Pape.

<< Nous offrons aussi le microcr?dit ? travers ACME, support? par la Fondation M?rieux. Nous avons aussi une usine de chlore offerte par les CDC des ?tats-Unis au d?but de l'?pid?mie de chol?ra qui peut fournir de l'eau potable ? 100 000 familles.

Nous travaillons pour la communaut? et avec la communaut? avec le support de plusieurs partenaires (FNUAP, UNICEF, Pepfar, Fonds mondial, Fondation M?rieux) >>, a r?v?l? le Dr Jean William Pape, qui croit dans l’effort, pour les communaut?s difficiles, d’?tre au plus pr?s des communaut?s difficiles.

Roberson Alphonse