Quand des peintres des villes de province, aux côtés de ceux Port-au-Prince, s’invitent à l’EXPO PEINTURES 2024 de Dubicart Gallery

La DUBICARTGALLERY et son réseau de partenaires dans la poursuite de leurs engagements à promouvoir la création artistique, à accompagner nos artistes et à faire rayonner l’art haïtien convient les amateurs d’arts et de peintures et le public en général à l’EXPO PEINTURES 2024.

Cet évènement réalisé dans le cadre des expositions temporaires et itinérantes de Dubicart Gallery se tiendra du 5 au 12 avril 2024 dans les locaux des Presses Nationales d’Haïti à Pétion-ville. Il réunira des artistes de renom des villes de province et de Port-au-Prince.

Pour cette édition d’EXPO PEINTURES 2024, réalisée en partenariat avec les Presses Nationales d’Haïti, Dubicart Gallery entend réunir et présenter des œuvres de plusieurs artistes de différentes régions du pays. Voulant faciliter la rencontre entre le public et les œuvres d’art en exploitant des angles de promotions inédites, l’EXPO PEINTURES 2024 entend apporter une valeur ajoutée au monde artistique. Elle vise à rendre accessibles les œuvres et travaux des artistes haïtiens au plus grand nombre.

Cet événement devra nous guider aussi à la rencontre d’un public d’amateurs qui représente un marché potentiel qui inopportunément n’est pas assez exposé à la production artistique local nous dit l’amateur d’art et fondateur de Dubicart Gallery l’Ambassadeur Wolff Dubic.

Cette exposition qui réunira hommes et femmes de la peinture aura Frankétienne comme invité d’honneur. Les locaux des Presses Nationales d’Haïti à Pétion-ville accueilleront cet événement du lundi au vendredi de 11h AM à 4h PM et le samedi de 10h AM à 3h PM.

De nos jours, avec les technologies, le monde devient un village. Sa configuration dans le domaine des arts nécessite des connaisseurs avec l’arrivée des Jetons non fongibles (Non-fungible token / NFT) dans l’économie orange. Sa présence, dans les industries créatives, est considérée comme le levier qui bascule la culture et les créations dans le monde virtuel ou digitalisé.

Avec ses expositions temporaires et itinérantes, la Dubicart Gallery qui veut encourager ceux qui évoluent dans l’économie orange à aller de l’avant entend réunir et présenter des œuvres d’art à plusieurs publics de différentes régions du pays et à l’étranger. Il faut souligner que Dubicart Gallery est un mariage entre la galerie d’art traditionnelle et l’internet.

