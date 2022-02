Quand Herard Jadotte decrypte l’expression <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste



Dans le debat entre legitimite democratique ou electorale et <>, le professeur Herard Jadotte, qui a publie en 2005 un livre de reference mais malheureusement peu commente (<>), rebondit afin de mettre en lumiere la verite. D’entree de jeu, il definit “la transition de rupture >> comme <>. Il me semble que c’est une definition eclairante de cette notion brandie comme un NOUVEAU CONTRAT SOCIAL mais pour enfoncer davantage le pays dans le labyrinthe infernal des crises de succession et de transmission pacifique du pouvoir (en dehors des urnes). Definie comme cela, la notion est logiquement surrealiste, car elle est percue comme une erreur de jugement, une arnaque. Le logiciel de la longue transition n’est pas totalement depasse. Par contre, la plupart des figures de ce mouvement sont d’anciens dirigeants pas <>. Il faut s’en souvenir.

Honnetement, je crois etre d’accord en tres grande part avec son billet. L’agitation, les mensonges, la demagogie sciemment entretenus comme par le passe pour combattre un pouvoir elu ne font pas avancer le debat public, encore plus le processus de democratisation de notre pays. On n’arrivera pas a reconstruire Haiti qui a connu plusieurs types de transition et d’elections avec autant de supercheries ! D’un point de vue strictement politique, il ne faut pas negliger l’importance de la propagande, qui etait a la base de l’expression enchanteresse <> utilisee a tort et a travers par les opposants (toutes tendances confondues) au pouvoir legitime du president Jovenel Moise, sauvagement assassine le 7 juillet 2021. On a beaucoup insiste sur les fake news, le complotisme et plus largement le <> sur les reseaux sociaux. Le fait que cette expression represente un substitut fantasmatique ou, pour etre plus gentil, seducteur a l’ordre constitutionnel/democratique et non un projet de societe ou un programme de gouvernement a appliquer a la suite d’elections nationales victorieuses est desesperant, trompeur meme.

Coauteur avec Dieudonne Fardin des Cours d’histoire de la litterature haitienne en plusieurs volumes, Herard Jadotte, qui a fonde et dirige a Montreal (Canada), entre 1975 et 1986, les Editions Nouvelle Optique, illustre son propos avec une concision et une precision limpides, sans fard ni atermoiements. En cloture de sa mise au point didactique et judicieuse, cet analyste politique remarquable qui a dirige en 2007 les editions de l’Universite d’Etat d’Haiti qu’il a quittees en 2018 avec un catalogue d’une soixantaine de titres, a redige ici un saisissant plaidoyer pour fustiger les acteurs politiques qui <>, contrairement a Louis Dejoie, industriel dynamique et candidat malheureux a la presidence en 1957. En periode de transition ou predomine exclusivement la gestion des affaires courantes, il n’est question ni de reformes structurelles, ni de budget d’investissement ni de creation de richesse. Il me semble qu’il n’existe aucune controverse la-dessus ! C’est autant une calamite qu’un effet pervers, comme l’a mentionne le recteur de l’Universite Quisqueya, Jacky Lumarque. C’est evidemment une tautologie de repeter qu’un gouvernement legitime, elu au suffrage universel direct, est mieux place pour prendre des decisions radicales qu’un pouvoir de transition, mais le rappel est cependant necessaire en cette periode de confusion totale.

1. la notion de <> est un non-sens. Une transition est toujours une entorse a une vie democratique ordinaire. Elle doit donc durer le moins longtemps possible : juste le temps necessaire pour organiser des elections transparentes ;

2. les autorites de transition ne possedent aucune legitimite pour definir et mettre en oeuvre des reformes structurelles. Elles doivent s’en tenir a liquider les affaires courantes. La classe politique italienne des annees 70-80 avait adopte la bonne formule de monter un gouvernement de technocrates dans les periodes de transition ;

3. la solution pour des elections transparentes consiste a les faire organiser non par le ministere de l’Interieur mais par une entite independante, le Conseil electoral. La representativite des membres de cette entite n’est pas d’une tres grande importance. Ce qui importe, c’est l’integrite de chacun en particulier et de tous en general. Mais ce Conseil est d’abord un appareil technique charge de mener a bien les activites liees au vote dans chaque espace de vote ;

4. les acteurs politiques se sont enfermes dans le carnaval de la democratie, soit les modalites de distribution de la richesse produite. Ils ont completement oublie ou mis de cote les modalites de la creation de richesse. Le dernier acteur politique haitien a avoir mis la creation de richesse, au centre de sa vision et de sa strategie, s’appelait Louis Dejoie. Aujourd’hui plus qu’hier, il importe de mettre la creation de richesse au centre des preoccupations afin de mettre fin a notre <>, pour reprendre une expression de Leslie F. Manigat.

Ceci dit, mon cher et instructif ami Herard, tenir compte du recent passe douloureux, desastreux n’empeche pas d’avoir une vision consensuelle des differents ”Accords locks” (propositions de sortie de multicrise) qui rassemblent une constellation heteroclite d’aspirants dirigeants, sans illusions ni exces de pessimisme. Il ne fait pas de doute que ta lettre offensive qui va faire grincer les dents des ex-GNBistes et des promoteurs dechaines (aujourd’hui divises) du <>, entre autres, est une savante mise en garde : il n’est pas etonnant que lorsqu’on entend desormais le mot transition (avec ou sans rupture) on ait envie de pleurer ou, c’est selon, de rire a gorge deployee. Le droit d’inventaire est le pre-requis pour toute forme de rupture, de renouveau.

Le rapport des Haitiens a l’Etat de droit et au suffrage universel direct n’a pas l’hostilite ou la defiance qu’on lui prete si souvent, apres 36 ans de derives et de gachis epouvantables, mais il n’a pas plus non plus l’engouement ou l’adhesion inconditionnelle que l’on attendait au lendemain du 7 fevrier 1986. Lorsque l’on evoque notre rapport desenchante a la democratie d’opinion, ou la democratie electorale, c’est bien sur pour decrire une forme d’echec collectif, fruit de l’addition de gouvernements corrompus et inefficaces et par consequent de promesses non tenues, d’ideaux bafoues.

Pierre-Raymond Dumas