Quand le chancelier Jean G?n?us veut rassurer le Conseil permanent

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Lors d’une r?union mercredi matin sur Ha?ti devant le Conseil permanent, ? Washington, le ministre des Affaires ?trang?res Jean Victor G?n?us a renseign? l’assistance sur la situation s?curitaire du pays, notamment sur les actions entreprises par les forces de s?curit? pour contenir l’action des gangs. Avec force de d?tails, le chef de la diplomatie a pr?cis? que les ?quipements command?s par le gouvernement ha?tien ne sont pas encore arriv?s ? destination, mais que les agents des forces de l’ordre sont sur le point de lib?rer la route internationale conduisant ? la R?publique dominicaine. Le ministre G?n?us a aussi insist? sur l’insuffisance de mat?riel et d’?quipements de la Police nationale d’Ha?ti face aux gangs qui, la plupart du temps, disposent d’armes sophistiqu?es. Le chancelier ha?tien a demand? le concours de pays amis pour que le pays puisse disposer des armes et munitions command?es. Selon toute vraisemblance, Jean G?n?us veut bien critiquer la lenteur de l’entreprise canadienne qui a re?u la commande et entend ?galement solliciter aupr?s du gouvernement canadien le b?n?fice de l’urgence dans la livraison de ces armes et munitions afin d’accentuer la lutte contre les bandes criminelles.

La r?union du Conseil permanent de l’Organisation des Etats am?ricains a ?t? organis?e ? la demande du ministre ha?tien des Affaires ?trang?res. Tout porte ? croire que le chef de la diplomatie ha?tienne a saut? sur le communiqu? du secr?tariat g?n?ral au sujet de la situation d’ins?curit? qui s?vit en Ha?ti pour solliciter cette r?union. Luis Almagro avait alors critiqu? la communaut? internationale qui s’est d?sengag?e d’Ha?ti depuis le d?part de la Minustah. M?contents des d?clarations de Luis Almagro sur la crise ha?tienne, certains diplomates dont celui du Canada, du Mexique et du Chili et du Costa Rica ont recadr? le secr?taire g?n?ral sur son approche de la situation ha?tienne. Jean G?n?us n’a pip? mot sur ce malentendu entretenu sur la situation ha?tienne.

Apr?s avoir discouru sur la n?cessit? de lutter contre les bandes criminelles, le ministre des Affaires ?trang?res a vite camp? le Premier ministre Ariel Henry en ap?tre du dialogue. En voulant s?duire les diplomates comme pour montrer que le Premier ministre Ariel Henry est un personnage ouvert au dialogue, le ministre des Affaires ?trang?res a r?p?t? plusieurs fois que les portes du Premier ministre restent toujours ouvertes ? des propositions consensuelles visant ? sortir le pays de la crise. Sans le vouloir, Jean G?n?us a pris un engagement en disant que toute solution durable ? la crise doit passer par un dialogue s?rieux et inclusif. L’intervention du chancelier est publique. Etant donn? que c’est le gouvernement qui doit donner le signal de ce dialogue s?rieux et inclusif, le groupe de Montana et alli?s vont sans nul doute prendre note de l’intervention du ministre des Affaires ?trang?res.

Conform?ment ? la R?solution 2645 du Conseil de s?curit?, le gouvernement doit adresser un rapport audit Conseil ? la mi-octobre sur l’?volution de la situation. Le gouvernement va-t-il se d?brouiller comme un diable dans un b?nitier pour conclure un accord politique ? travers un dialogue s?rieux et inclusif comme l’a promis le chancelier ? La pr?sentation de ce rapport sera un v?ritable test pour le Premier ministre Ariel Henry. Cette nouvelle donne va-t-elle pousser l’?quipe de la Primature ? devenir plus flexible lors des prochains pourparlers entre les tenants de l’accord du 11 septembre et ceux de l’opposition. Ordinairement, les hommes politiques ha?tiens au pouvoir ne s’int?ressent au dialogue avec l’opposition que si le climat politique se d?t?riore et tend ? chavirer le navire. Les tenants de l’accord du 11 septembtre vont-ils nous ?tonner ? Le groupe de Montana et alli?s seront-ils mieux dispos?s ? s’asseoir avec l’?quipe au pouvoir pour trouver un accord ? travers un dialogue s?rieux et inclusif au b?n?fice du pays ?

