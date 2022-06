Quand le New York Times surprend le gouvernement fran?ais

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En publiant l’enqu?te sur la double dette de l’ind?pendance, le vendredi 20 mai 2022, apr?s plus d’une ann?e de recherches, de consultations, d’interviews et de documentation en Ha?ti, en France et aux Etats-Unis, les journalistes de ce grand quotidien international ont surpris le gouvernement fran?ais sur cet ?pineux dossier qui remonte au XIX si?cle. La mis?re, les embarcations de fortune des Ha?tiens sur les c?tes de la Floride, le taux ?lev? de ch?mage, l’absence d’infrastructures modernes de transports en commun sont les causes qui ont pouss? ces journalistes ? enqu?ter sur les racines du sous-d?veloppement d’Ha?ti. Pour justifier l’argumentaire de la double dette de l’ind?pendance, les journalistes du New York Times ont calcul? les sommes vers?es par les gouvernements ha?tiens qui se sont succ?d? de 1838 ? 1888 aux banques et aux investisseurs fran?ais d?tenteurs du premier pr?t ayant servi ? l’indemnit?. Ils ont pris en compte de 1889 ? 1954 les sommes vers?es ? titre de remboursements de la dette par Ha?ti en y ajoutant les int?r?ts et les p?nalit?s de retard appliqu?s au fil des d?cennies.

L’enqu?te des journalistes du New York Times a eu l’effet d’une bombe, car elle met ? nu l’extorsion, la corruption et la d?stabilisation d’Ha?ti par la France et les Etats-Unis pendant pr?s de 200 ans. Ni la France ni les Etats-Unis n’auraient imagin? que des journalistes d’un m?dia comme le New York auraient fait une telle r?v?lation ? la face du monde. Traditionnellement, les puissants m?dias am?ricains d?fendent les int?r?ts du gouvernement am?ricain, qu’il soit d?mocrate ou r?publicain. Bien avant le scandale du Watergate, les m?dias am?ricains menaient des enqu?tes, r?alisaient des reportages ou d’autres formes d’investigation sur des hommes politiques, des leaders de la soci?t? civile, des groupes ou d’autres entit?s sur qui pesaient des soup?ons dans des domaines particuliers ou vari?s. Les puissants m?dias am?ricains repr?sentent de grandes entreprises ?conomiques appartenant pour la plupart ? des entit?s multinationales.

En r?alisant cette enqu?te sur la double dette de l’ind?pendance, les journalistes du New York Times ont prouv? le poids de la jouissance de la libert? d’opinion dans le pays de l’Oncle Sam incomparable ? n’importe quel autre pays de l’h?misph?re occidental. La presse fran?aise a largement diffus? l’enqu?te des journalistes du New York Times, mais elle garde un profil bas. De Radio France Internationale ? France 24, en passant par le journal Le Monde, les analyses et commentaires de ces journalistes restent pour le moins superficiels. Depuis le 7 avril 2003, date ? laquelle le pr?sident Jean-Bertrand Aristide avait r?clam? 21 milliards de dollars de la France sous forme de <> de la dette de l’ind?pendance, les diff?rents pr?sidents fran?ais qui se sont succ?d? n’ont pris aucune d?cision sur ce dossier. Par une d?claration verbale, le pr?sident Fran?ois Hollande ? la Martinique, le 10 mai 2015, avait annonc? que la France s’acquitterait du dossier de la dette de l’ind?pendance lorsqu’il foulerait le sol ha?tien. Arriv? ? Port-au-Prince le 12 mai, Fran?ois Hollande s’est r?tract? en parlant de dette morale de la France vis-?-vis d’Ha?ti.

Quelle est la position du gouvernement fran?ais sur ce dossier qui vient de faire le tour de la presse mondiale ? Emmanuel Macron pourra-t-il continuer ? garder le silence pour laisser du temps au temps ?

