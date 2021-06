Une rencontre a eu lieu, le mardi 8 juin, à l’hôtel Karibe, entre une délégation des centres Gheskio, unie à celle du Community Advisory Board (CAB) et un large éventail d’invités proches de ce CAB, en provenance des secteurs religieux et de la société civile, motivés par l’éducation et la promotion de la santé, surtout dans les milieux populaires.

L’objectif de la réunion était d’informer le public, à travers ces représentants, de l’opportunité et de la nécessité de la…