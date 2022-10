Quand l’ONU et le gouvernement Henry ?voquent l’?chec du dialogue politique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<< La Commission de Dialogue du 11 septembre 2022 est une initiative personnelle du Premier Ministre, entam?e notamment avec la visite au domicile de l'un des leaders du groupe Montana. Cette initiative appel?e <>, engag?e par des personnalit?s de la soci?t? civile ha?tienne avec le soutien du BINUH, est celle qui a suscit? beaucoup d’espoir ; en effet un certain nombre de concessions majeures ont pu ?tre r?alis?es de part et d’autre. Cependant, a dit Jean Victor G?n?us l’incompr?hension des uns et l’intransigeance des autres ont fait capoter ? la derni?re minute un compromis trouv? avec une branche du groupe Montana >>.

