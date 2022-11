Quatre chemins : aucun rempart contre les t?n?bres

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quatre com?diens pr?tent leur corps pour donner vie aux personnages de la pi?ce titr?e <> de Djevens Fransaint, mise en sc?ne de Jenny Cadet, ? la 19e ?dition du Festival Quatre chemins : Kavalye Pierre, Edmond Erthon, Widelande Andrezil, F?lix F?derson. C’?tait ? Yanvalou, ce jeudi 24 novembre 2022, que cette pi?ce magistrale, finaliste du Prix RFI Th??tre 2021, est jou?e pour la premi?re fois.

Au d?but de cette mise en sc?ne, les spectateurs voient Boule (Edmond Erthon), le patron d’une boutique de pr?t sur gage et Alice (Widelande Andrezil), sa ni?ce. C’est une enfant qui vit au pays des merveilles, avec sa poup?e et son amour pour la po?sie. Dans cette boutique, ils se parlent, se chamaillent et se contredisent sur tout. Puis, arriva PIERROT (Kavalye Pierre), surnomm? Le fou. C’est un jeune ?tudiant r?volutionnaire, en proie ? ses d?mons amoureux. Il est poursuivi par l’Ombre (F?lix F?derson), ma?tre de l’espace que l’auteur nomme <>. Ils se sont retrouv?s dans cette boutique et discutent du poids de leur existence, mais aussi de la folie incommensurable des hommes.

On entend aussi La poup?e d’Alice, une voix off, repr?sent?e de la plus extraordinaire des mani?res.

La fronti?re et la limite

Les premi?res phrases de cette pi?ce r?sument un peu l’intrigue qui va se d?rouler pendant au moins une heure de temps. Tout de tout suite, les spectateurs savent qu’ <> mettra en sc?ne divers tableaux : l’horreur, la peur et l’humour. D’entr?e de jeu, Alice fait remarquer ? Boule, son oncle, qu'<>, cette fronti?re poreuse <> et Boule, avec une relative insouciance, a r?pondu : <>

Cet humour dans la douleur, c’est Boule qui va l’incarner, avec ses phrases moqueuses, paradoxales, contradictoires. Cette peur de ne pas vouloir regarder sa peur dans les yeux. On joue souvent ? l’humoriste quand on est happ? par une forme de d?sespoir, que L?o Ferr? d?finit comme <>. En ce qui concerne cette fronti?re, qui est aussi une m?taphore de beaucoup de choses en m?me temps, Boule l’apprendra avec une ?conomie langagi?re minutieuse : <>, <>, <>.

Enfin, lorsqu’il y a une fronti?re entre les zones de droit et les zones de non-droit, se pose, id?alement, le souci de savoir est-ce qu’il faut rester ou traverser. C’est l’une des probl?matiques qui donne du relief ? cette pi?ce et la mani?re de l’aborder est ? la fois politique et po?tique, philosophique, de surcroit : <>

Ces personnages qui se retrouvent dans la nuit questionnent l’?tre humain dans tous ses compartiments : son corps, son d?sir et son intelligence. Ils posent le sens de son ?norme contradiction, le pourquoi de ses actes. La plupart de ces personnages tout aussi attachants qu’ha?ssables habitent leur pass? et son poids lourd. Ils oscillent, comme un pendule, de droite ? gauche, entre la tristesse et le d?sespoir, entre l’innocence vol?e et une envie insondable de cruaut?, entre le d?sir de rejeter l’autre, le monde, et la peur innombrable de la solitude.

Entre Boule qui s’enrichit de la mis?re d’autrui et Pierrot qui r?ve de r?volution, il y a un monde de diff?rences. Mais aussi, entre Alice qui aime la po?sie et l’ombre qui veut semer la terreur, il n’y a pas de ressemblance non plus. Et par contre, chacun porte un vice, une histoire triste, qui peut effondrer l’ensemble du mythe qu’il cr?e autour de lui comme un ch?teau de cartes. C’est ce qui le rend tellement humains et vrais, ? nos yeux. Bref, cette pi?ce dit noir sur blanc que l’homme est un ?tre fragile et qu’au nom de cette fragilit?, il lui arrive de repousser encore et encore les limites de la violence de telle sorte qu’il n’existe plus de fronti?re entre le bien et le mal, entre l’humain et les cochons sauvages.