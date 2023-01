Quatre grands rendez-vous attendent le football ha?tien cette ann?e

The content originally appeared on: News Americas Now

La course pour la qualification ha?tienne pour la Coupe du monde du Football d?butera en 2023 au Guatemala. Pour l’occasion, la s?lection ha?tienne des moins de 17 ans, entra?n?e par Angelo Jean-Baptiste, disputera les ?liminatoires de la Coupe du monde de cette cat?gorie du 11 au 26 f?vrier. Dans ce petit jeu, Ha?ti, qui se trouve dans le groupe H, affrontera les ?quipes du Salvador (12 f?vrier), Suriname (14 f?vrier) et Honduras (16 f?vrier). ? l’issue de cette phase de groupes, les trois premiers seront qualifi?s pour les huiti?mes de finale qui d?buteront le 18 f?vrier. Puis, le football f?minin prendra la main du 17 au 23 f?vrier en Nouvelle-Z?lande pour disputer les barrages de la Coupe du monde f?minine de la FIFA. Les co?quipi?res de Corventina croiseront le fer avec le S?n?gal le samedi 18 f?vrier 2023 au North Harbour Stadium d’Auckland. En cas de victoire, les Grenadi?res affronteront le Chili pour une place en finale de la Coupe du monde. Ensuite, la s?lection ha?tienne de football dirig?e par Jean-Jacques Pierre aura ? compl?ter la Ligue des nations de la CONCACAF 2022 – 2023 en affrontant les ?quipes nationales des Montserrat le 25 mars en d?placement avant de recevoir en R?publique dominicaine les Bermudes le 28 mars. Il faut dire que Ha?ti, qui va en profiter pour remonter dans la Ligue A, n’aura besoin que d’une victoire pour se qualifier pour l’?dition 2023 de la Gold Cup qui se tiendra aux ?tats-Unis d’Am?rique du 24 juin au 16 juillet. Enfin, le football ha?tien, priv? du championnat national de D1 depuis le 31 mai 2021, misera sur le Violette AC, champion de la Cara?be, qui doit disputer les huiti?mes de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Le doyen des clubs ha?tiens recevra la franchise am?ricaine d’Austin FC le 7 mars en R?publique dominicaine avant de se d?placer au Texas pour disputer le match retour une semaine plus tard, soit le 14 mars. Pour le reste, on notera que Ha?ti aura ? jouer au mois de juin ou juillet, en R?publique dominicaine, la CFU Challenge Series U14 gar?ons et U15 filles dont il est le tenant du titre dans la cat?gorie masculine. Si l’on tient compte des r?centes erreurs administratives commises par les responsables du football lors des d?placements de nos ?quipes nationales, on est en droit de s’inqui?ter et demander : seront-ils, cette fois-ci, ? la hauteur de leurs t?ches et quelles dispositions vont-ils prendre pour mettre nos ?quipes de football, voulant tout ? prix redorer leur blason ? l’?chelle internationale, sur la voie de la r?ussite?

