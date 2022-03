The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un accident de la circulation a fait au moins quatre morts et plusieurs blesses a Canape-vert, dans la capitale, Port-au-Prince, selon un bilan provisoire de la Protection civile. Plusieurs personnes blessees ont ete transportees a l’hopital. Depuis plusieurs annees, l’Etat et les usagers de la route peinent a reduire les accidents de la circulation, qui deviennent de plus en plus frequents et meurtriers dans le pays surtout dans la zone metropolitaine de Port-au-Prince.