Quatri?me journ?e de mobilisation ? J?r?mie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans la matin?e, une situation de tension a r?gn? dans plusieurs quartiers populaires de la ville. Des barricades, de pneus enflamm?s ont ?t? ?rig?es et de grosses pierres ?tal?es sur la chauss?e dans diff?rentes zones. Il faut signaler aussi que des jets de pierres et de tessons de bouteilles ont rendu la circulation impossible dans les principales entr?es de la ville.

Au cours de cette journ?e de protestation, tard dans l’apr?s-midi, des sc?nes de violence et d’affrontements entre policiers et manifestants ont ?t? constat?es. Des rafales d’armes automatiques retentissaient un peu partout ? J?r?mie. Outre ces agissements, furieux, des manifestants ont attaqu? et entrepos? des pneus enflamm?s ? l’entr?e des locaux de la mairie de J?r?mie.

Les manifestants sont de plus en plus nombreux ? chaque nouvelle journ?e de mobilisation.

Au rythme de tambours, au son des Dj’s, munis de pancartes et de branches d’arbres, les J?r?miens ont continu? ? descendre dans les rues ce mercredi pour exprimer leur ras-le-bol bol contre l’ins?curit?, la flamb?e des prix, la raret? et l’ajustement ? la hausse, par le gouvernement, des prix de tous les produits p?troliers. Les protestataires exigent la d?mission du Premier ministre Ariel Henry.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.