Que dirait Kafka?

Haiti a repris ses activites ce jeudi apres huit jours de greve, de fermeture et blocage. Une semaine terrible -et tout a la fois drole- se termine. Elle laisse le trouble sentiment que les Haitiens sont les seuls a ne pas s’inquieter de leur sort.

Tout va si mal qu’on se croirait en litterature mais il ne faut pas manquer de respect a l’univers creatif des ecrivains. Encore moins a ceux qui ont reussi a faire de leur nom un adjectif. Franz Kafka est sur cette courte liste. Auteur majeur du XXe siecle, son univers absurde nous a legue kafkaien, tire de son nom, a la lecture de son oeuvre. Kafkaien se definit presque toujours par illogique et absurde. La situation que les Haitiens vivent ces derniers temps est kafkaienne.

On ne sait meme pas par quel bout commencer pour expliquer pourquoi tout va mal et que dans le meme temps chaque Haitien se croise les bras, attend, espere et est convaincu que tout ira mieux demain sans aucune intervention de sa part.

Nos quatre points cardinaux sont sans aucun ordre : Dieu, les Americains, la chance et le hasard.

L’attentisme devant le pire, telle est la position du gouvernement. La greve, autre forme d’immobilisme, est l’arme des syndicats pour faire bouger des responsables qui se rejouissent de chaque jour de greve qui les dispense de se mettre au travail. Prendre du repos, en attendant que la tourmente passe, est le choix de la population. Dans les trois situations, rien n’avance dans le bon sens.

Autre dossier, meme impasse. Acheter de l’essence, chaque jour plus chere, et la revendre chaque jour a meilleur marche que le jour d’avant, est la solution trouvee par les autorites pour ne pas irriter la population. Chaque jour, avec moins d’argent, nos chefs achetent moins d’essence et plus de consommateurs sont insatisfaits. Pourtant, cette “solution” absurde continue d’etre la seule retenue depuis des annees en Haiti.

Sur un sujet serieux comme la protection des vies et des biens, le bilan est tout aussi illogique.

Contre l’insecurite ou pour la securite, la philosophie et les actions mises en place par les dirigeants haitiens sont tout aussi saisissantes : chaque president, premier ministre, ministre de la Justice et de la Securite publique ou directeur general de la Police Nationale d’Haiti qui prend la parole promet que les mesures les plus adequates, les peines les plus severes, les operations les plus efficaces sont prescrites contre les bandits. Certains vont meme jusqu’a dire que leurs efforts sont couronnes de succes jusqu’a ce que les maitres du chaos, criminels et les fauteurs de troubles en tous genres, partagent sur les reseaux sociaux des images montrant des faits cruels et humiliants pour les autorites aussi bien que pour la population.

Les forces de l’ordre et de la justice sont en echec en Haiti depuis si longtemps que plus personne n’espere un revirement. Et pourtant, chaque matin, il y a un chef de l’executif, un ministre ou un policier qui promet, encore et encore, un miracle et il y a des millions de gens qui attendent que la magie des mots creux opere.

Pour etre en adequation avec l’echec ambiant, l’economie haitienne reussit le difficile pari de bruler chaque jours des millions de gourdes en argent mal depense, en taxes non percues, en subventions mal accordees, en franchises genereuses, en contrebande autorisee et en allocations budgetaires inutilement allouees. Pour soutenir, sans aucun objectif rationnel, la consommation nationale des produits petroliers, la facture d’electricite de la nation et l’illusion d’une gourde moins faible vis-a-vis du dollar americain, nos dirigeants s’enlevent toute capacite de financer l’education, la sante, la securite, l’agriculture ou les infrastructures. Haiti a invente un ingenieur puits sans fond qui n’existe nulle part ailleurs: les deficits croises continus sans consequence ni but avoue.

En Haiti, de nos jours, mais aussi bien avant ce matin — et il est a craindre que cela continue longtemps — il n’y a ni leadership, ni responsabilite, ni moyen, meme pas l’intention ou le reve de faire mieux. Comme en mathematique, moins infini existe, nous avons invente l’anti-gestion comme methode de gouvernance et de survie.

En fait, la situation haitienne va au-dela de la fiction. Kafka serait tetanise face a tant d’incompetences, de mauvaise foi, de mechancetes et d’insouciance.

Nous vivons des temps honteux. La honte nous survivra.

Malheureusement.