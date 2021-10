Que dit l’accord politique entre Ariel Henry et des organisations politiques de l’opposition ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Cet accord signe par le Premier ministre Ariel Henry et des organisations politiques de l’opposition comme le Secteur democratique et populaire (SDP), le MTVAyiti, la Fusion, INITE, INIFOS, VERITE, Ansanm nou fo, Force louverturienne reformiste, le PHTK, entre autres, a le merite d’etre clair sur au moins un point. Ariel Henry est le seul a bord du navire. <>, selon les articles 2 et 6 de l’accord.

Le Conseil des ministres, sous la presidence du Premier ministre Ariel Henry, comble les vacances constatees dans les pouvoirs publics en consultation avec l’Autorite de controle et de suivi (ACS). Le Premier ministre procede aux nominations necessaires a tous les niveaux de l’administration publique et dans l’appareil d’Etat pour faciliter la mise en oeuvre et la bonne execution des dispositions du present Accord, precise 7 l’article du document.

L’article 8 indique qu’il est creee une autorite de controle et de suivi de la mise en oeuvre de l’accord. <>, stipule cet article.

Les membres designes de l’ACS seront designes par l’Ordre des comptables professionnels agrees d’Haiti ( 1) ; le College des ingenieurs et architectes Haitiens (1) ; l’Association medicale haitienne (1) ; les Chambres de commerce departementales designent 10 membres et les Universites publiques en region designent 10 membres.

La mission du nouveau gouvernement

La nouvelle equipe gouvernementale avec Ariel Henry a sa tete aura a restaurer l’autorite de l’Etat et creer un climat securitaire pour ramener la paix et la confiance de la population ; instaurer un climat de securite et d’apaisement sur l’ensemble du territoire ; renforcer les forces de securite nationale, la Police nationale d’Haiti et les Forces armees d’Haiti et les services de renseignements et d’intelligence ; creer un espace de dialogue permanent ou les forces vives de la nation pourront debattre et s’entendre sur toutes les questions d’interet national dans le cadre de conferences nationales ; apporter d’urgence des reponses appropriees aux justes revendications de la population ; revoir les decrets pris par l’ancienne administration en consultation avec l’ACS ; renforcer la coordination des reponses humanitaires et initier la reconstruction du grand Sud, devaste par le seisme du 14 aout 2021; garantir une saine distribution de la justice et s’assurer de l’avancement des dossiers relatifs aux crimes de sang, entre autres, l’assassinat du batonnier Monferrier Dorval et du president Jovenel Moise, les massacres dans les quartiers populaires ; veiller a l’avancement des dossiers relatifs aux crimes financiers en general perpetres sous les administrations anterieures et au dossier PetroCaribe en particulier ; veiller a ce que les dossiers des prisonniers en attente de jugement soient traites avec celerite en travaillant prioritairement sur les dossiers de ceux dont l’incarceration aurait une connotation politique;

Par ailleurs le nouveau gouvernement aura a engager la reforme constitutionnelle de maniere consensuelle et participative, augmenter le pouvoir d’achat de la population par la relance de la production nationale ; assainir les finances publiques et en finir avec le gaspillage des deniers publics et les privileges indus ; creer les conditions pour la tenue des elections generales au plus tard a la fin de l’annee 2022 sous l’empire de la nouvelle constitution et l’installation des elus legitimes au debut de l’annee 2023, entre autres, selon l’article 12 de l’accord.

Toujours selon l’accord politique, en son article 13, l’executif prend toutes les dispositions pour permettre aux forces de securite nationale de retablir la paix civile sur le territoire en mettant tout en oeuvre pour eliminer les gangs armes, retablir la libre circulation des personnes et des biens, controler le trafic d’armes et de munitions ; creer une unite antiterroriste avec tous les moyens necessaires, capable d’intervenir sur toute l’etendue du territoire national ; en supprimant tout corps arme operant illegalement sur le territoire national ; en relancant un processus de professionnalisation de la Police nationale d’Haiti et de renforcement des Forces armees d’Haiti et finalement en creant un Conseil de securite nationale.

Selon l’article 14 de l’accord, environ une semaine apres l’installation du nouveau cabinet ministeriel, il est cree << suivant l'esprit de l'article 289 de la Constitution, un organe electoral avec les representants issus des secteurs suivants : la Conference episcopale d'Haiti (CEH) et l'Eglise episcopale ; les cultes reformes ; le secteur vodou / Paysans ; les associations de patrons de presse ANMH et AMI ; les organisations de droits humains ; la Conference des recteurs d'universite ; les organisations feminines ; les organisations paysannes et la diaspora.

Par ailleurs l’accord prevoit la formation d’une Assemblee nationale constituante de trente-trois membres designes par la Federation des barreaux d’Haiti (3 membres) dont au moins une femme ; le CORPUHA (3 membres) dont au moins une femme ; la chaire Louis Joseph Janvier (1 membre) ; une representation departementale (10 membres) dont au moins trois femmes ; la diaspora (2 membres) dont au moins une femme ; le secteur jeunes (1 membre) ; le secteur femmes (1 membre) ; le secteur culturel (1 membre) ; le Comite olympique (1 membre) ; le secteur paysans (1 membre) ; personne en situation de handicap (1 membre) ; le pouvoir executif (4 membres) dont au moins deux femmes et les partis politiques signataires de l’accord (4 membres) dont au moins deux femmes.

Huit jours apres la signature de cet accord politique, un gouvernement sera constitue par le Premier ministre en concertation avec les forces politiques et sociales signataires du document, stipule l’article 3.