Que reste-t-il de l’organisation Religions pour la paix-Ha?ti ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Encore une autre institution du pays qui s’effondre. Religions pour paix-Ha?ti. Depuis son implication dans la r?solution de la crise sur le fameux dossier de la double nationalit? pr?sum?e du pr?sident Michel Martelly en 2012, en passant par le dialogue politique ? l’h?tel El Rancho en mars 2014, l’image de cette organisation a ?t? quelque peu ab?m?e.

En avril 2021, alors que Religions pour la paix multipliait les invitations aux organisations politiques sur un processus de dialogue entre les acteurs impliqu?s dans la crise, Mgr Pierre-Andr? Dumas, pr?sident de cette organisation oecum?nique, prenait ses distances ? l’?gard de l’initiative de dialogue de Religions pour la paix. <>, avait d?clar? l’?v?que d’Anse-?-Veau et de Mirago?ne dans une interview accord?e au Nouvelliste le 12 avril 2021.

<>, s’est d?fendu Mgr Pierre-Andr? Dumas.

Apr?s avoir ?t? expos? ? beaucoup de critiques et vu sa cr?dibilit? mise ? rude ?preuve par des organisations politiques de l’opposition ? l’?poque, Religions pour la paix Ha?ti avait d?, le lundi 12 avril 2021, abandonner le processus de dialogue qu’elle a voulu initier sur la crise politique.

Depuis cet ?chec cuisant, Religions pour la paix-Ha?ti n’est que l’ombre d’elle-m?me. Elle est de moins en moins sollicit?e dans la r?solution de crise dans le pays. Pour cause, On ne retrouve plus cette organisation inter-?glises dans les nombreuses initiatives d’accord et de dialogue apr?s l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se le 7 juillet 2021.

Cette semaine, le pasteur Cl?ment Joseph, secr?taire g?n?ral de Religions pour la paix branche Ha?ti, a annonc? sa d?mission dans une note de presse. Le repr?sentant du secteur protestant au sein de cette organisation oecum?nique n’a pas donn? les raisons de sa d?cision. Cependant, il a dit offrir <> ? ceux qui n’avaient pas compris son travail dans Religions pour la paix.

<>, lit-on dans la note de presse du pasteur Cl?ment Joseph.

Le repr?sentant du secteur protestant au sein de cette organisation oecum?nique a ajout? : <>



Le pasteur Cl?ment Joseph a d?clar? : << Ce n'est ni de ma faute ni de ma vertu. C'est pouss? par l'autorit? de la Parole de Dieu, la Bible que je fais ce que je fais comme je le fais. Il est ?crit, a-t-il cit?, : <>

Il faut rappeler que le mercredi 23 mars 2022, la secr?taire g?n?rale de la Conf?d?ration nationale des vodouisants ha?tiens (KNVA), la mambo Euvonie Georges Auguste, repr?sentante du secteur vodou au sein de l’organisation Religions pour la paix, est d?c?d?e ? l’?ge de 65 ans.

Aujourd’hui, Mgr Pierre-Andr? Dumas (l’?glise catholique) occupe le poste de pr?sident honoraire dans l’organisation Religions pour la paix. Mgr Og? Beauvoir (l’?glise ?piscopale) en est le pr?sident en exercice. Le Dr Fran?oise St Vil Villier, ?v?que g?n?ral de l’organisation CONASPE, membre ; la mambo Schnaida Adely de KNVA, membre, et le pasteur Cl?ment Joseph secr?taire g?n?ral d?missionnaire.