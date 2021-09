Que veulent les Americains pour Haiti et que veulent les Haitiens des Americains ?

S’il est difficile de deceler exactement ce que les Haitiens veulent pour leur pays ou des Americains, tant il y a d’opinions divergentes, il est facile de connaitre le chemin que les autorites americaines souhaitent que le pays emprunte.

Deux officiels americains hauts places dans l’administration Biden sont attendus en visite cette fin de semaine, l’un d’eux, le secretaire adjoint aux affaires de l’hemisphere occidental, Brian Nichols, a clairement dit sur Twitter : <>.

Contrairement a ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas la crise migratoire qui est en tete sur l’agenda de Nichols et du directeur principal du Conseil de Securite nationale, Juan Gonzalez.

Alors que la Republique Dominicaine, les Bahamas et toute l’Amerique latine gerent l’afflux des refugies haitiens et les renvoient en Haiti, les Etats-Unis font comme s’ils sont peu preoccupes par ce probleme. Il faut dire que leurs avions deversent sans arret nos compatriotes au pays.

La problematique qui interesse au premier chef les Haitiens, le point que l’Association des industries d’Haiti (ADIH) classe comme le premier probleme du pays, l’insecurite, est en deuxieme position sur la liste des emissaires americains. Eux, ce qui les interesse avant tout, ce sont nos prochaines elections.

Les Etats-Unis font le meme coup a chaque fois. 2006, 2010, 2015. Ils poussent pour des elections alors que le pays est dans des situations compliquees. Les elections se tiennent et la situation se complique davantage. Quand vont-ils prendre le temps d’ajuster leurs solutions aux vrais enjeux de la crise haitienne ?

Quand les Haitiens vont-ils prendre tout leur courage pour dire aux Americains qu’ils confondent vitesse et precipitation ?

Pendant leur sejour en Haiti, du 30 septembre au 1er octobre, Brian A. Nichols et Juan Gonzalez rencontreront des groupes de la societe civile, des acteurs politiques, le Premier ministre Ariel Henry et le ministre des Affaires etrangeres Claude Joseph, pour discuter d’un processus dirige par les Haitiens tracant la voie vers des elections democratiques en Haiti, de la reponse a la migration haitienne, de securite, du soutien et de la reconstruction suite au tremblement de terre du 14 aout et de la pandemie de la COVID-19, annonce un communique de l’ambassade americaine en Haiti.

Personne ne connait les points que les autorites haitiennes ou la societe civile comptent mettre sur la table. Les Haitiens se contenteront-ils encore une fois, d’ecouter, de ne rien dire, de poser pour une photo et de faire comme bon leur semble, sitot les emissaires partis ?

Ce ne serait pas la premiere fois, que les envoyes de la Maison blanche, du departement d’Etat, ou du Congres, pensent avoir compris, avoir convaincu leurs interlocuteurs haitiens et se font avoir.

Depuis le temps de la colonie, Haiti se joue des commissions civiles et des emissaires. Malheureusement sans arriver a trouver le chemin pour resoudre ses problemes parce que le dialogue a toujours ete inegal et peu sincere entre les Marrons et les Blancs.

Quand deux interlocuteurs ont des buts differents, le dialogue de sourd s’installe et provoque de regrettables malentendus. Haiti et les USA sont champions du monde de la categorie des occasions manquees.