Quel est le bilan du secteur agricole en Ha?ti pour l’ann?e 2021 ?

Des agronomes, techniciens agricoles, agents de d?veloppement et professionnels de divers horizons se sont r?unis sur Zoom au forum agricole de la PROMODEV pour dresser le bilan du secteur agricole en Ha?ti pour l’ann?e 2021.

Les participants ont fait le point sur le fait qu’il devrait y avoir une politique agricole active bas?e sur une vision avec des objectifs clairs, ce qui leur permettrait de mieux dresser un bilan pour l’ann?e 2021. Par ailleurs, on a parl? d’un document non vulgaris? et non appropri? m?me par le gouvernement d’alors. Pour avoir une politique agricole, il faut que le Conseil des ministre statue et prenne une r?solution de conception et de mise en oeuvre. En outre, il faut prioriser l’approche participative en int?grant les organisations paysannes, les entrepreneurs agricoles et autres acteurs comme parties prenantes du processus.

Pour sa part, le Dr. Joe N. Pierre a pr?sent? le bilan de ses 50 ans de carri?re professionnelle en tant qu’agronome de la promotion 1967-1971 de la Facult? d’agronomie et de m?decine v?t?rinaire (FAMV).

La PROMODEV a fait ?tat de ses axes d’intervention, ses objectifs, ses r?alisations avec des projets tels que ALLO AGRO, la Maison des Planteurs, Jardin Scolaire, Koze Plant?, Recherche et D?veloppement avec la vulgarisation comme axe transversal, etc.

L’ancien ministre de l’Environnement, l’agronome Joseph Ronald Toussaint, a jet? un regard sur le bilan du secteur agricole en recommandant la valorisation des acquis de l’Unit? d’?tudes et de programmation (UEP) au sein du minist?re de l’Agriculture des ressources naturelles et du D?veloppement rural (MARNDR), le retour ? une culture de politique publique dans le secteur agricole. Selon lui, il faut revivifier l’agriculture ha?tienne avec des perspectives de s?curit? alimentaire et il est important de cr?er l’Institut national de recherche agronomique en Ha?ti

L’ann?e 2021 n’a pas ?t? facile et on a pu d?celer plusieurs troubles sociopolitiques qui ont des cons?quences n?fastes sur le secteur agricole. Par exemple, les Madan Sara, les agriculteurs et entrepreneurs agricoles n’ont pas eu acc?s ? la libre circulation et ils ont fait face ? divers probl?mes tels que : la carence en intrants et outils agricole, le manque d’assistance technique, les maladies et pestes, le cr?dit agricole tr?s faible, manque d’appui pour la recherche, etc. On a discut? aussi sur la probl?matique de l’?clatement urbain.

La PROMODEV a d?nombr? dix cas de d?c?s dans le secteur agricole pour l’ann?e 2021. Il s’agit de : 1.- le Dr Audalbert Bien-Aim?, 2.- l’agronome Loucko Gaspard, 3.- le r?v?rend fr?re Jean Dieuterme Emmanuel (fr? Manno), 4.- l’agronome Kincy Pierre Blaise, 5.- le Dr Robert Joseph, 6.- l’agronome Jean Gaston, 7.- Lovely M?sidor, ?tudiante en agronomie, 8.- l’agronome David Nicolas, 9.- Louis Cl?ment Audig? et 10.- Pierre Yves Cantave.

En outre, plusieurs catastrophes ont frapp? le pays comme le tremblement de terre du 14 ao?t 2021 qui a secou? le grand Sud, le passage de la temp?te tropicale Grace, des inondations, la s?cheresse, etc.

En termes de perspectives d’avenir, la PROMODEV pense que le ministre de l’Agriculture doit lancer le processus de r?forme du MARNDR en jumelant plusieurs directions ou coordinations techniques et en cr?ant des d?partements op?rationnels comme 1) d?partement des syst?mes de cultures qui rassemblerait la direction de la production v?g?tale, la direction de la protection des v?g?taux, le service semencier, 2) d?partement de l’?levage qui comprendra la direction de la production animale, la direction de la sant? animale, le service de la quarantaine, le laboratoire de Tamarinier, 3) d?partement de d?veloppement rural qui regroupera l’enseignement agricole, la direction de l’innovation, la direction de la vulgarisation, la direction du centre de recherche et de documentation agricole, la direction de la formation, la cr?ation d’une coordination qui s’occupera des femmes rurales (Madan Sara) et des organisations paysannes, la gestion des fermes agricoles ; 4) d?partement des Ressources naturelles, etc.

Sur la question de la gestion de l’urbanisation fondamentale pour l’avenir du secteur agricole et qu’il faudrait contenir pour emp?cher l’extension, un des moyens que le MARNDR peut utiliser serait de recourir ? l’?laboration d’un d?cret-cadre sur la gestion de l’agriculture qu’il ferait adopter en Conseil des ministres et o? l’institution pourrait accorder un statut l?gal de protection aux terres agricoles, ainsi qu’?tablir des r?gles drastiques de concessions aux fins de construction.

Le MARNDR profiterait d’un tel d?cret-cadre pour r?guler, en plus des grands principes devant r?gir l’agriculture, de mani?re holistique la gestion du secteur: statut l?gal d’un agriculteur et avantages l?gaux et/ou fiscaux inh?rents ? un tel statut, statuer sur la ruralit? et le d?veloppement qui devrait l’accompagner, jeter de nouvelles bases l?gales pour la gestion des composantes du secteur: p?che artisanale et aquaculture, irrigation, agriculture ?cologique, agro-transformation/agro-industrie, agroforesterie et arboriculture fruiti?re, etc.

Le responsable du jardin botanique de Ouanaminthe, le g?ographe Alex Milhomme, a mis un focus sur la m?canisation de l’agriculture ha?tienne qui est une solution int?ressante pour contrer le manque d’int?r?t des jeunes ? prendre la rel?ve dans ce secteur. Il croit aussi qu’un plan global pour prot?ger les milieux humides et un zonage permettraient de r?duire la pression due ? l’?talement urbain sur les terres agricoles.

De plus, plusieurs participants ont pr?sent? des projets en termes de perspectives. En effet, l’agronome. Fred Alix Coutin a parl? du projet Eco-Ha?ti et la r?activation de l’ANDAH. Pour sa part, l’?conomiste Riphard S?rent qui a fait savoir qu’il existe le Fonds pour la recherche et le d?veloppement de la BRH. Selon Paul Ascencio, son entreprise est en train de travailler pour le renforcement du projet apicole dans le Nord du pays.

La question de r?activation de l’ANDAH est importante en tant qu’association. Mais, comme a dit le ministre Toussaint, il nous faut un audit organisationnel et, j’ajoute, nous devons nous assurer que l’ancienne ?quipe ou g?n?ration accepte ce processus de changement tout en restant comme membres actifs de cette association qui a sa place dans le secteur agricole en Ha?ti. En fait, le secr?taire g?n?ral de la PROMODEV, l’Agr. Talot Bertrand, pense que nous devons aller plus loin en travaillant et en incitant la mise en place (cr?ation) de l’ordre des agronomes en Haiti qui sera la structure l?gale et officielle comme on a proc?d? dans les autres pays. Avec l’ordre des agronomes, une grande partie des probl?mes de ce corps de m?tier serait r?solue.

En somme, il s’av?re n?cessaire de lancer le processus de r?forme consistant ? mettre le minist?re de l’Agriculture au service des agriculteurs, des entrepreneurs agricoles, des agronomes, des techniciens agricoles, des m?decins et agents v?t?rinaires, etc. Il est ? noter que Damien a grand besoin d’un balayage institutionnel rapide et consistant. Pour ce faire, le ministre en fonction doit se faire accompagner des hommes et des femmes ayant une affinit? pour la paysannerie et pour le d?veloppement agricole en Ha?ti. Par ailleurs, en amont, il nous faut une volont? politique claire du gouvernement de la R?publique. Il nous faut prioriser l’agriculture comme secteur porteur qui constitue l’une des solutions aux probl?mes de la faim et de la pauvret? extr?me. Sur ce, plusieurs questions restent encore sans r?ponse. Parmi lesquelles, on peut ?num?rer : qu’est-ce que nous devons produire pour alimenter notre population ? Comment am?liorer les revenus des producteurs agricoles ? Comment construire des marches pour distribuer des produits locaux ? Quels sont les travaux de recherche agricole en cours qui tiennent compte des probl?mes auxquels sont confront?s les syst?mes de cultures et le syst?me d’?levage en Ha?ti ?

Au nom du conseil d’administration, le secr?taire g?n?ral de la PROMODEV pr?sente ses vives f?licitations aux diff?rents participants de ce forum agricole et il esp?re que le Nouvel an sera une ann?e d’engagement pour la production agricole nationale et pour la protection de l’environnement.

