Quelle alternative face a la defaillance de l’appareil de securite publique ?

La defaillance de l’appareil de securite publique est actee. La hausse des crimes violents, perpetres en toute impunite par des gangs operant dans des lieux connus, la perte de controle du territoire par la Police nationale d’Haiti (PNH) et les Forces armees d’Haiti (FAD’H), l’assassinat d’un president en fonction, chez-lui, signent cette faillite qui entraine des consequences nefastes sur les hommes et l’economie nationale.

S’il faut maintenant un effort collectif pour remettre en etat cet appareil de securite publique, il reste a savoir comment le secteur prive des affaires, les contribuables peuvent participer a la mobilisation de ressources financieres indispensables pour faire l’acquisition d’equipements pour la PNH et l’armee. Un pacte pour la securite avec des niveaux de financements bien etudies peut sortir l’institution policiere de sa dependance vis-a-vis des Etats-Unis pour tout et presque rien. Le pays doit, a un certain moment, comprendre qu’il faut faire un peu plus, payer un peu plus pour sa securite, sans toutefois faire l’economie d’un double audit financier et administratif de cette institution republicaine depuis sa creation. Comme d’autres institutions publiques, personne ne peut pretendre que la PNH a echappe aux sang-sues, aux vampires.

Au plan prive, des individus, des entreprises continuent de chercher des <> face a la defaillance de l’appareil de securite publique. Ils paient. Le poste <> du budget d’une marchande rackettee au bas de la ville, d’une boutique de quartier ou d’une entreprise subissant le meme sort est devenu plus important au fil des annees. Le nombre de compagnies de securite a logiquement explose. Petit a petit, et pour plusieurs raisons, le besoin de securite est devenu plus important. Sur ce marche, c’est aussi la loi de l’offre et de la demande qui prevaut. Mais a ce stade, il extremement important pour le pays de savoir si des mains expertes, avec la dose de cynisme necessaire, n’ont pas aide a creer cette demande, cette insecurite, ce monstre rentable pour ses createurs. Pour le moment, la securite n’est sujet d’aucun <>, d’etats generaux. Des chefs font comme si, tout en s’accrochant aux vieilles methodes, en partenariat avec des criminels, des agitateurs pour asseoir leur pouvoir.

Par ailleurs, l’Etat haitien, participe au maintien du statu quo en laissant des vides normatifs, une grisaille vis-a-vis du particulier a qui il octroie des permis de detention et de port vis-a-vis du capitaine d’entreprise qui est oblige de payer des gangs pour epargner ses installations. Pourquoi l’Etat qui donne le permis de detention et de port d’arme n’autorise-t-il aucun magasin a vendre officiellement et sous controle strict de la police judiciaire et du ministere de l’interieur des armes et des munitions ? Le citoyen respectable se bat a l’arme inegale avec qui le bandit sait ou et comment se fournir les armes et les munitions essentielles a la poursuite de ses operations criminelles. L’Etat, en laissant perdurer cette grisaille, encourage le commerce au noir d’armes et de munitions. Le pistolet 9 millimetres qui coute 500 dollars americains, arrive clandestinement en Haiti, coute jusqu’a 2000 dollars us.

Avec la deterioration du climat de securite, il se vend jusqu’a 2500 dollars americains. Le fusil Ar-15 qui se vend a 500 dollars peut etre vendu jusqu’a 4500 dollars americains a un chef de gang. Avec la rancon d’un seul kidnapping, il peut s’en acheter au moins une dizaine. La meme logique commerciale s’applique pour la vente de munitions. La prohibition, l’absence de normes, le marche noir, l’informel cachent des dynamiques intrinseques souvent insidieux. D’un autre cote, beaucoup de particuliers ont des armes a feu en Haiti. Il y aurait plus de 200 000 armes de poing en circulation dans le pays. Dans beaucoup cas, ces armes sont acheminees avec des objets usages en provenance des Etats-Unis. De son cote, l’Etat haitien ne pourra jamais s’assurer d’un controle aux frontieres suffisamment efficace pour empecher l’arrivee d’armes sur son territoire. Il doit intervenir en amont, en prenant en compte la dimension economique de cette problematique en attendant l’erection d’une societe plus juste, plus egalitaire ou regne le droit.

Roberson Alphonse