La politique prend beaucoup de place dans l’actualité. De plus en plus de place chaque semaine, gouvernement après gouvernement. La politique dans ce qu’elle a de pire: le commentaire et les plans sur la comète. Depuis des décennies, parler politique, se plaindre des politiques est un sport national. Cela nous passionne, nous déprime, nous ronge. Chaque matin, dans les médias comme dans la plus anodine des conversations, les turpitudes de nos politiques prennent toute l…