Jovenel Moïse vient de désigner Ariel Henry, 71 ans, comme premier ministre. C’est le 7e chef de gouvernement de l’ère Moïse. Selon le chef de l’Etat, M. Henry devra « former un gouvernement d’ouverture incluant les forces vives de la Nation, résoudre le problème criant de l’insécurité et accompagner le CEP pour la réalisation des élections générales et du référendum ».

