Qui est Magdaline Mytil, finaliste du prix D?couvertes RFI 2022 ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En 2019, sa carri?re professionnelle est officiellement lanc?e avec la sortie du single <>. Sa douce voix pos?e sur la m?lodie de cette chanson au souffle compas a bien lanc? la jeune femme. Plusieurs titres se sont enchain?s dont certains ont connu un plus grand succ?s que d’autres comme la chanson <> sortie il y a deux ans. Avec sa signature vocale ? la fois puissante et douce, Magdaline surfe entre le compas, le RnB, la soul et m?me le jazz. Elle a d’ailleurs particip? ? la 14? ?dition du festival international de Jazz de Port-au-Prince (PAP JAZZ).

La chanson <> du duo C?line Dion-Garou a fait un carton ? sa sortie au d?but des ann?es 2000. Mais elle a surtout permis ? une jeune fille de se d?couvrir un amour pour la musique, d’?tre consciente de son grand potentiel. Assise seule devant sa maison, elle s’?tait ferm? les yeux pour se reposer quand elle a laiss? sortir de son for int?rieur les paroles de cette chanson. Son interpr?tation a fait mouche au point qu’en rouvrant les yeux, elle a trouv? devant elle un joli public constitu? des membres de sa famille, mais aussi de passants qui se sont arr?t?s pour savourer le moment. Un tonnerre d’applaudissements et de multiples cadeaux ont salu? cette prestation. Magdaline Mytil ?tait pourtant une petite fille.

