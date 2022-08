Qui sera la prochaine Miss Ha?ti ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les finalistes du concours Miss Ha?ti ont ?t? d?voil?es. Angu?la Elisabeth, Dieuna Bernard, Erline Edouard, Isnaida Comp?re, Mideline Phelizor, Murielle Brunache, Paola Emmanuelle Aboite et Valierie Alcide se disputent au Cap-Haitien la couronne de la 10e ?dition de ce concours. L’organisation de Miss Ha?ti publie sur se r?seaux des visuels de pr?sentation des candidates. Elles apparaissent chacune dans un clip durant une minute et quelques secondes dans lequel elles se pr?sentent et racontent leur parcours. Le th?me retenu pour le concours est : Ha?ti ma fiert?, mon histoire, ma responsabilit?.

L’organisation a ?galement publi? une vid?o dans laquelle Raquel P?lissier, Miss Haiti 2016 et 1?re dauphine Miss Univers 2016 prodigue des conseils aux participantes pour remporter la couronne. <>, a conseill? Raquel P?lissier aux 8 finalistes.

Les finalistes sont log?es ? l’h?tel Villa Cana du Cap-Haitien. La page Instagram Miss Haiti Org, suivi par plus de 50 000 abonn?s, a publi? un vid?o r?sum? de leur arriv?e dans cet h?tel. Dans cette vid?o de 4 minutes, elles racontent leur exp?rience et expriment leur appr?hension pour la suite de la comp?tition. Elles sollicitent ?galement le support du public. La mairie du Cap-Haitien a ?galement organis? cocktail de pr?sentation en l’honneur des 8 candidates. Jeudi 4 aout, le public a ?t? invit? ? un moment de retrouvailles avec les postulantes au local de Historic Haiti. La grande finale aura lieu le 12 aout 2022 ? l’h?tel Villa Cana au Cap-Haitien. Qui remportera la couronne et ainsi succ?der ? Pascale Belony ? Rendez-vous dans une semaine.