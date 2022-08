Qui s’occupe de la formation des prix en Ha?ti ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La crise ?conomique que vit le pays est multiforme. Elle est aliment?e par une multitude de petites ou de grandes crises. Toutes ne concernent pas l’?conomie mais chacune p?se n?gativement sur le bilan global.

Si on conna?t les grands acteurs et les gros probl?mes comme le taux de change ou la mauvaise gouvernance, on ne parle pas assez des derniers maillons de la cha?ne : les vendeurs au d?tail.

Ils et elles vendent du pain, des boissons gazeuses, de la nourriture cuite ou transportent des passagers. Ils sont les amis du quotidien, offrent du cr?dit et d?pannent ? toute heure.

Ces agents ?conomiques n’apparaissent pas dans les gros et grands rapports. On ?tudie rarement leur comportement et leur contribution ? la vie ch?re.

Les ?mes progressistes les pr?sentent m?me comme des victimes du syst?me ?conomique capitaliste.

Et pourtant, chaque jour, sur chaque vente, toute proportion gard?e, ils r?alisent des profits astronomiques sur l’eau en sachet, sur la bi?re, sur le sachet de pain, sur le pate k?de, sur l’huile, le riz, le ciment, la course de motocyclette ou de camionnette.

Quand le grossiste ajoute X sur ses prix, le petit d?taillant ajoute Y sur l’unit? de base.

Il serait int?ressant que les institutions charg?es de participer ? la gestion de l’?conomie se penchent un jour sur la formation des prix par ces agents ?conomiques libres de toute entrave et les co?ts pour le consommateur final, pour les plus petites bourses dans le pays le plus pauvre de l’h?misph?re.

Il serait n?cessaire aussi que les prix r?els des produits, ? l’?tranger, ex douane et chez les grossistes soient r?pertori?s quelque part et que ces informations soient disponibles pour les chercheurs, la presse et le grand public.

Ha?ti, pays le plus lib?ral de l’h?misph?re, pays avec la plus faible pression fiscale de l’h?misph?re, est aussi celui qui pratique les prix les plus ?lev?s au d?tail.

Toute l’?conomie s’arrange pour fermer les yeux sur cette situation. Chacun s’arrange pour faire le maximum de profit et l’?tat le plus lib?ral au monde est fier de g?rer l’un des pays les plus pauvres au monde.

Pour le dollar comme pour le sachet d’eau, il faut que la v?rit? des prix nous ?pargne des captations assassines.