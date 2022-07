Qui sont les <> ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deux cents Ha?tiens qui ?chouent au large de Cuba. La nouvelle est donn?e comme timidement par les grands m?dias. Cinquante et un morts, mexicains et autres, sortis d’un camion au Texas. ? Melilla, entre l’Espagne et le Maroc, 21 morts au moins, bastonn?s par les policiers ou ?cras?s. Et l’on vous traite d’enrag? si vous dites que les gens ne devraient pas mourir ainsi. Que les gens ne devraient pas avoir ? fuir ainsi des pays domin?s par l’injustice, la faim, ou la guerre. Que la guerre, la faim, l’injustice qui r?gnent dans tant de pays, dans tant de lieux du monde, c’est aussi le r?sultat des rapports entre petits et grands, des politiques imp?rialistes. Que les politiques migratoires des riches, chantres de la d?mocratie et de l’humanisme ? leur convenance, m?nent des politiques migratoires racistes.

On vous traitera encore d’enrag? si, dans tel petit pays de la Cara?be, vous ne voulez pas faire la paix avec l’assassinat d’un b?tonnier, de deux jeunes journalistes, de pauvres dont les torts ne furent qu’habiter les quartiers populaires, de militants pour une d?mocratie r?elle.

On vous traitera d’enrag? si vous mettez un point et une ligne pour faire la diff?rence entre ces assassinats et celui d’un <> embarqu? dans une folie jusqu’au-boutiste et totalitaire, m?me si tout assassinat est d?plorable.

Un an d?j? pour les autres, un an bient?t pour le <> d?miurge autoproclam?. Et rien. Des dossiers qui n’ont jamais exist?, d’autres qui disparaissent. Ici, la mort toujours recommenc?e, donn?e, sans r?elle poursuite des coupables.

On vous traitera d’enrag? si vous parlez des responsabilit?s personnelles des dirigeants, des chefs, tout en parlant des structures sociales et de leurs cons?quences. Il ne faudrait dire ? personne : vous ?tes responsable, parce que les actes que vous posez et avez pos?s ont eu telle cons?quence sur la vie, la mort. Il ne faudrait dire ? personne que votre fa?on de <> l’argent qui vous nourrit a des cons?quences quant au pain, ? la justice, au minimum qui manque aux autres.

La r?alit? est que les <> sont celles et ceux qui ont conduit les politiques qui ont men? le monde ? cette horreur de vivre et cette perte de sens, au renforcement des in?galit?s sociales, enlev? toute autonomie aux Etats faibles, profit? ? l’int?rieur de ces Etats du pouvoir politique et du pouvoir ?conomique. Les peuples le savent de plus en plus. Regardent. Nous regardent.

Pour ma part, je pr?f?re enore que des gens bien assis me traitent d’enrag? et que les victimes me remercient de parler d’elles. Il se d?veloppe dans ce pays, sur un mode h?ro?que, parfois excessif, une conscience critique chez des jeunes relativement instruits des quartiers pauvres. De l? na?tra sans doute la vraie pens?e critique qui aidera ce pays ? changer. Comme je le dis souvent ? un vieil ami et compagnon de lutte, il n y a pas que les petits-bourgeois et autres gens <> et <> avec lesquels nous avons grandi qui nous regardent. Pour les progressistes, il est peut-?tre temps de changer de miroir.