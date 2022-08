?quipements pour la PNH, il y a un passif entre l’?tat ha?tien et la communaut? internationale, selon Jean Michel Lapin

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jean Michel Lapin est ?galement revenu sur l’acquisition des blind?s pour la PNH que beaucoup estiment ne pas ?tre de bonne qualit?. Selon lui, c’est une ?quipe compos?e de repr?sentants de la police et du minist?re de la justice entre autres qui ?tait charg?e de trouver un fournisseur ?tranger pour acheter les blind?s. Administrativement, dit-il, cette ?quipe a command? ces ?quipements directement aupr?s du fournisseur de service. Et c’est la BRH qui a proc?d? au paiement de mani?re ?lectronique ? partir des indications du fournisseur.

Selon l’ancien chef de la Primature, l’?tat ha?tien s’est mis d’accord sur quatre points avec la communaut? internationale : ou acheter les ?quipements, leur date d’arriv?e dans le pays, leur pr?sence ? la r?ception des ?quipements et leur implication dans la gestion de la distribution des ?quipements et mat?riel.

Du temps qu’il ?tait ? la Primature, Jean Michel Lapin explique qu’il avait d?fini un circuit pour commander des ?quipements pour la PNH. <>, explique Lapin. L’?tat doit recommencer ? z?ro ? pr?sent, regrette l’ancien chef de gouvernement, ? cause du probl?me de la continuit? dans l’?tat et parce que certains veulent, d?s qu’ils arrivent, orienter l’acquisition d’?quipements pour la police ou l’?tat en g?n?ral.

L’ex Premier ministre est revenu sur ses exp?riences ? la t?te du CSPN et, particuli?rement, dans l’acquisition des ?quipements pour la police. Jean Michel Lapin pense que le renforcement op?rationnel de la PNH doit se faire autour d’un objectif et avec une ?quipe de m?tier et de professionnalisme au niveau de l’institution polici?re.

