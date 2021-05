Qu’y a-t-il dans l’avant-projet de constitution dictatoriale?

Des auditeurs et des lecteurs nous ont demandé de relever pour eux les éléments dictatoriaux de l’avant-projet de constitution du Comité consultatif intérimaire. Une lecture attentive en révèle une centaine qu’il serait vraiment trop fastidieux d’inventorier et de commenter. Un tel exercice intellectuel n’intéresserait qu’un lectorat spécialisé et très limité. Il vaut mieux, pour éclairer la grande masse de citoyens ordinaires, en relever seulement les plus importants. Une telle approc…