R Smith emm?ne sa guitare et sa voix ? The Voice Dominicana

Il vient d’une famille ?vang?lique au sein de laquelle la musique ?tait tr?s pr?sente. Son p?re, le pasteur Jean Canez Smith ainsi que sa m?re sont chanteurs tous les deux et ont ?t? ?galement maestros de chorale. Ayant grandi dans cette ambiance musicale, R Smith embrasse naturellement la passion de ses parents et commence, lui aussi, ? chanter ? l’?glise. ? 17 ans, alors qu’il ?tait encore sur les bancs de l’?cole, R Smith sort sa premi?re chanson appel?e <>. D’autres chansons ont suivi au fil des ans : <>, <>, <>. Multipliant les prestations, R Smith participe ? de nombreux shows et spectacles en Ha?ti comme Bilboard, Samdi Show ou encore R?tro No?l.

Fuyant l’ins?curit?, le jeune chanteur et guitariste a quitt? le pays en 2021 pour s’installer en R?publique dominicaine. En terre voisine, R Smith ne s’arr?te pas. Il joue dans des concerts priv?s, dans des soir?es acoustiques et construit petit ? petit son fan-club.

Pour pouvoir atteindre plus de gens, R Smith d?cide cette ann?e ? The Voice Dominicana. Le chanteur de 28 ans passe le casting et ?galement les auditions ? l’aveugle avec trois fauteuils retourn?s sur son interpr?tation de <> d’Etta James. Il poursuivra l’aventure avec <>. R Smith est donc dans la m?me ?quipe que D?borah Henristal, sa compatriote qui participe, elle aussi, au concours cette ann?e. On leur souhaite ? tous les deux du succ?s.