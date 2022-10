R Smith et D?borah Henristal ont besoin de vos votes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des prestations de haut vol, c’est ce que R Smith et D?borah Henristal ont offert pour le premier live de The Voice Dominicana. Pour acc?der ? la demi-finale, nos compatriotes ont d?sormais besoin des votes du public.

<> de The Righteous Brothers, c’est la chanson qu’a interpr?t?e R Smith pour son premier live. De son c?t?, D?borah Henristal a repris <> d’Andra Day. Des performances applaudies et salu?es par leurs coachs et qui ont ?galement enflamm?es la toile quelques minutes apr?s leur diffusion.

A ce stade du concours, les deux virtuoses ont besoin du soutien du public pour poursuivre l’aventure dans l’?quipe de Musicologo.

Pour ceux qui sont en R?publique Dominicaine, vous pouvez voter par sms au 5511 en envoyant le nom de D?borah ou celui de R Smith. En dehors de la R?publique Dominicaine, on peut voter en ligne via le site de thevoicedominicana.com. Les votes prendront fin mardi. Alors n’h?sitez pas ? soutenir R Smith et D?borah Henristal !

Vanessa Dalzon