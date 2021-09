Radiographie du marche du propane en Haiti

Le marche du propane est desormais sur tout le territoire, soutient Johnny Augustin, economiste, directeur commercial et responsable de developpement de marche a Wingas, deuxieme compagnie importatrice de propane en Haiti. A cote de Wingas, trois autres compagnies importent le gaz propane en Haiti. Des dizaines de distributeurs s’approvisionnent chez les importateurs et environ 500 microcentres distribuent le propane dans le pays.

Un marche en pleine extension

Intervenant a l’emission Panel Magik, le vendredi 24 septembre 2021, Johnny Augustin ajoute qu’il y a plusieurs investissements de la part des compagnies importatrices afin de permettre aux acteurs eloignes de detailler le propane aupres de la population. C’est un marche en pleine extension dans le pays, affirme l’economiste.

<>, revele le directeur commercial de Wingas, repondant aux questions de Roberson Alphonse. Ce qui represente une offre de 60 millions de dollars, precise-t-il.

La penetration du propane se fait tres bien sur le marche. <>, souligne M. Augustin, qui precise que cela attire de la convoitise dans le secteur. En effet, le marche est passe de deux importateurs en 2018 a quatre en 2020.

Les secteurs annexes sont egalement en pleine extension. <>, ajoute l’economiste.

Une source d’energie propre et ecologique

Selon Johnny Augustin, toutes les compagnies importatrices de propane dans le pays font la promesse de toujours faire en sorte que le propane soit toujours accessible a la population. Selon lui, il n’y a pas uniquement le cote business, il y a egalement l’aspect ecologique. <>, declare l’economiste avant d’ajouter que quand quelqu’un achete une bonbonne de gaz, cela equivaut a planter un arbre de dix ans.

Le propane reste toujours tres competitif par rapport au charbon de bois qui represente l’alternative immediate et directe dont dispose la population. En outre, le propane est une source d’energie propre, explique M. Augustin, mettant l’accent sur l’impact de l’utilisation du propane contre la deforestation et sur la protection de l’environnement et la preservation de la planete.

Des prix a la hausse dans le pays

Depuis quelque temps, le prix du propane ne cesse d’augmenter dans le pays provoquant ainsi la grogne dans de nombreuses familles haitiennes et dans les sous-centres de distribution. Le responsable de developpement de marches de Wingas apporte des eclaircissements sur cette appreciation du prix. <>, explique-t-il.

Cela dit, la hausse du prix sur le marche international represente l’une des causes de cette appreciation sur le marche local. Mais il y a aussi le fait que le propane est un produit qui arrive a la population via plusieurs personnes. En outre, les Etats-Unis d’Amerique ne produisent pas autant qu’ils produisaient depuis la Covid-19. Il y a une demande superieure a l’offre sur le marche du propane. <>, soutient Johnny Augustin, soutenant qu’on ne peut pas envisager une baisse de prix quand les prix grimpent a l’echelle internationale.

Le marche peut encore grandir

Le marche du charbon de bois represente 360 millions de dollars dans le pays. Le directeur commercial de Wingas voit en cela une possibilite que le marche du propane continue a grandir. <>, fait savoir M. Augustin. <>, ajoute-t-il.

Neanmoins, le propane ne doit pas etre vu comme un produit qui prend la place du charbon, mais comme un produit pouvant aider a avoir une proportion dans le pays et faire en sorte que le charbon soit regule, fait remarquer l’economiste. <>, garantit Johnny Augustin. L’economiste pense qu’il est important que l’Etat, le secteur prive et les grands acteurs du secteur s’unissent afin de voir comment avancer vers le dosage. <>, conclut-il.