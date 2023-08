RD : l’absence d’acte de naissance ne sera pas un obstacle à l’inscription des élèves, assure le ministère de l’éducation

​

​

L’absence d’acte de naissance ne sera pas un obstacle à l’inscription des élèves dans un établissement scolaire, assure le ministère de l’éducation de la République dominicaine.

Le ministère de l’Éducation de la République dominicaine (MINERD) a déclaré le dimanche 30 juillet que l’absence d’acte de naissance dans le dossier d’un élève n’est en aucun cas une raison valable pour refuser son inscription dans un établissement scolaire.

Ancell Shecker, vice-ministre des Affaires techniques et pédagogiques, a déclaré que cette disposition est en vigueur depuis plus de 20 ans et est protégée par la loi 136-03 du Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, notamment au chapitre V, du droit à l’éducation, article 45, paragraphe II.

Madame Shecker a souligné que les règlements établissent clairement qu’en aucun cas les enfants et les adolescents ne peuvent être refusés l’accès à l’éducation pour des raisons telles que l’absence de parents, de représentants ou de tuteurs, le manque de documents d’identité, de ressources économiques ou d’autres causes qui violent leurs droits fondamentaux. Elle a aussi déclaré que la Constitution de son pays garantit ce droit dans son article 63, et ce aux niveaux initial, primaire et secondaire.

Si elle a assuré de l’engagement du ministère de l’Éducation nationale de travailler en faveur de la protection des droits des enfants et des adolescents, Ancell Shecker a aussi recommandé aux familles qui ne disposent pas de l’acte de naissance pour leurs enfants, d’effectuer les démarches nécessaires afin de l’obtenir.

