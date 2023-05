Réaction de Me Pierre Antoine LOUIS à la lettre ouverte du professeur Jacques Vernet au secteur privé haïtien

​

​

L’avocat Pierre Antoine LOUIS publie ce texte en réponse à la lettre ouverte que le professeur Jacques Vernet a adressé au secteur privé haïtien.

Monsieur le Professeur,

Je me réjouis d’avoir pris connaissance et savouré votre contribution au débat combien salutaire en cours pour repenser Haïti en vue de sa transformation en un pays stable, prospère, qui reprend la plénitude de sa souveraineté, ainsi que sa place de premier rang de pays, qui, dans le concert des Nations, ont contribué à l’émergence d’une planète terrienne éprise d’humanité et du respect de la liberté et de la dignité de ses occupants, toutes races confondues.

Dans ce marasme intellectuel occasionné par le crétinisme ambiant depuis près de 40 ans, au moins, et qui est un facteur fondamental contributeur aux 65 dernières années de déliquescence nationale, nous sommes contraints de nous engager sans ambages, ni faux fuyants, comme vous l’aviez entrepris dans le texte en objet, d’emboiter le pas au secteur économique pour lancer la transformation nationale.

Suffit-il de noter, à travers cette communication, que je vous salue avec les sentiments civiques et patriotiques les plus altiers afin que nous puissions, enfin, contribuer à relever ce défi ourdi et ardu de replacer Notre Fière et Grande Nation dans le contexte de la victoire épique de la lumière dont ses mères et pères fondateurs ont arraché la Nation des ténèbres de la colonisation et de la subjugation.

Professeur Vernet, tout en vous proposant une rencontre pour discuter des sujets d’intérêt commun dans le cadre de cette perspective de relance, je me permets de noter que je retiens dans votre texte que le secteur dit privé, que j’assimile, d’ailleurs, à la communauté des affaires, dans toute sa diversité, serait le premier des groupes d’intérêt qui ont alimenté, engendré, soutenu, ou permis, selon le cas, la dégénérescence nationale.

J’ose remarquer, cependant, que le secteur privé, aussi puissant qu’il puisse apparaître parmi les piliers d’une société, ne saurait être le seul responsable de son évolution. Selon mon propre analyse, le commerce et l’industrie dans une société ne sont que deux parties, aussi importante qu’elles puissent être, de l’ordonnancement social.

Dans ce contexte, le mode d’organisation politique est déterminant. Je ne m’y attarde pas, cependant. Je voulais, avec votre bienveillante permission, simplement, lancer une discussion laquelle, j’espère, sera productive et respectueuse, aux fins de dégager des pistes de collaboration fructueuse pour que cette opportunité de transformer Haïti, une fois pour toutes, ne soit pas effritée, vu la persistance de la méfiance, du retrait forcené, ou non, du milieu intellectuel, et du caractère hautement inadéquat de l’élément politique, qui sont des manifestations de la déresponsabilisation des élites – communautaire, économique, intellectuelle et politique – haïtiennes.

Disons, Prof. Vernet, qu’au moins la Note du 8 décembre 2022 du secteur privé a eu l’effet bénéfique de démontrer la volonté d’œuvrer pour contribuer à la transformation nationale. C’est, nonobstant les failles qu’elle aurait pu contenir, donc un premier pas que nous, intellectuels, devons accueillir à sa juste valeur, à moins d’être prisonniers du carcan de méfiance outrancière qui caractérise les rapports inter élites haïtiennes.

Je vous remercie, donc, professeur d’avoir fait œuvre qui vaille en adressant cette lettre ouverte au secteur privé de notre pays, tout en espérant que votre riposte signale une ouverture critique constructive qui pourrait contribuer à préparer le terrain au réveil national. Dans cette perspective reluisante, je m’y engage également.

Fraternellement,

Pierre Antoine LOUIS, Avocat

En savoir plus:

4 sur les 10 véhicules blindés restant sont livrés à la PNH sur une commande de 18 au total