Réal Louis parle de la 5e édition du concours Podium Quartiers remportée par Wisline Germeil

Réal Louis parle de la 5e édition du concours de chant Podium Quartiers remportée par Wisline Germeil résidente de Port-au-Prince.

La grande finale du concours de chant Podium Quartiers a eu lieu le samedi 28 octobre 2023, au Centre Culturel Caraïbes, en présence de plusieurs centaines d’invités. Wisline Germeil, jeune artiste du milieu évangélique, a remporté cette cinquième édition. Lors d’une interview accordée à Juno7, le producteur Réal Louis, a parlé de ce concours qui devient dans un laps de temps l’espace numéro un pour les jeunes talents qui souhaitent créer un chemin dans l’industrie musicale haïtienne.

Organisée pour la première fois en 2017, Podium Quartiers est devenue depuis lors une vitrine permettant aux jeunes d’exposer leurs talents de musicien au grand public. Depuis des années, des centaines de jeunes ont profité de ce concours mais seulement cinq parmi eux ont réussi à remporter les différentes éditions. Cette année, Wisline Germeil, résidente de la commune de Port-au-Prince, plus précisément de Turgeau, est parvenue à inscrire son nom dans le palmarès des gagnants.

Réal Louis estime que le grand public a été satisfait du choix des juges qui a donné le titre de champion à Wisline Germeil. Comme d’habitude, les juges ont fait leur travail technique basé sur la justesse de la voix, l’interprétation, la présence scénique et aussi la réaction du public, a précisé l’organisateur avant d’ajouter que “cette année tout le monde a été satisfait sur les réseaux sociaux.”

Pour cette cinquième édition plus de 300 jeunes ont été inscrits. 42 d’entre eux ont été sélectionnés pour le concours avant d’aboutir aux six finalistes. Réal Louis s’est réjoui de cette édition qui a pris fin dans des conditions difficiles à cause de la situation difficile du pays où la violence des gangs dans les quartiers, l’instabilité politique et l’insécurité font rage. Malgré cela, le producteur a tiré un bilan positif et favorable.

Cette année, l’objectif fixé par les organisateurs du concours a été atteint. Selon Réal Louis, pour cette édition l’équipe avait élargi le cadre afin de permettre à d’autres jeunes des villes de province de participer. “Nous avons découvert plusieurs jeunes venus d’autres départements du pays dont Phalonne Charles dans les Nippes, Lovinska à Lascahobas. L’idée est de donner la possibilité à d’autres jeunes en dehors de Port-au-Prince”, a souligné le responsable.

Cette cinquième édition a été très longue à cause des problèmes sociopolitiques et sécuritaires qui ont retardé quelques fois le staff de Podium Quartiers. Les responsables ont profité cette année pour apporter des nouveautés à cette édition. Les participants avaient rendu un hommage à Mikaben qui était un fidèle supporter du concours, a révélé Réal Louis. Les jeunes participants ont aussi participé à un show baptisé “Haïti Mélodie” où ils ont chanté pour le pays confronté à des problèmes majeurs pendant toute l’année.

L’équipe travaille déjà sur la prochaine édition afin de rendre plus beau ce concours qui est devenu depuis quelques années un espace qui met des projecteurs sur des talents en herbe. Sur les réseaux sociaux, les internautes continuent d’apprécier ce concours de chant et de talent. La grande finale a été la preuve. Des milliers d’internautes l’ont suivi en direct sur la page Facebook de la RTVC.

L’objectif principal reste inchangé. L’idée est de créer une proximité entre les résidents des différents quartiers du pays en mettant en avant les talents des jeunes qui y vivent. “L’objectif principal des organisateurs c’est de faire de ce concours un patrimoine national. Nous travaillons tous les jours afin que nous puissions dénicher les talents à travers les dix départements”, a dit Réal Louis qui a de grandes ambitions pour ce beau projet.

Après cette édition, les responsables vont continuer à suivre et supporter les six finalistes. Pour commencer, ils vont sortir ensemble une chanson qui sera accompagnée d’une vidéo. L’équipe de Podium Quartiers verra comment il pourra permettre à ses finalistes d’être sur scène dans plusieurs régions du pays, a indiqué Réal Louis.

Real Louis invite les gens qui ont des objectifs à être tenace dans la vie. “Ils doivent avoir la ténacité des six finalistes du Podium Quartiers afin qu’ils puissent réaliser leurs rêves”, a-t-il lâché.

Première édition: Jenny Abellard (Port-au-Prince)/ Deuxième édition: Xavier Ive Londredid (Thomazeau)/ Troisième édition: Clifford Dumé (Plaine du Cul-de-sac)/ Quatrième édition: Noël Wendy (Arcahaie)/ Cinquième édition: Wisline Germeil (Port-au-Prince)

Podium Quartiers est surtout rendu possible grâce au PDG de la RTVC Patrick Moussignac qui a mis à la disposition du staff des resources logistiques, financières et humaines pour la réalisation de ce concours produit par Réal Louis.

Il faut rappeler que d’autres activités ont été aussi réalisées grâce au dévouement du patron de la RTVC qui a inauguré il y a deux mois le Centre Culturel Caraïbes qui est un espace de divertissement pouvant accueillir des centaines de personnes. Ce lieu a reçu plusieurs activités socioculturelles dont Café Philo, Studio Fest Show et tant d’autres événements littéraires et culturels.

