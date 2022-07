Recherche de solution ? la crise ou dilatoire?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La crise ha?tienne s’enlise. Les cons?quences sur la population ha?tienne s’aggravent au quotidien, notamment les cas de kidnapping qui se multiplient. Cela semble cependant ?tre trop peu pour convaincre les acteurs politiques ? agir avec c?l?rit? pour trouver un accord pouvant aider ? att?nuer les cons?quences de la crise. Le Premier ministre Ariel Henry, qui d?tient tous les pouvoirs ou presque de l’Etat, tarde ? donner des signaux clairs pour de vraies n?gociations.

La commission de n?gociation cr??e par le chef du gouvernement depuis le 24 juin 2022 ne donne pas encore signe de vie. On se demande m?me si le Premier ministre Ariel Henry se souvient d’avoir cr?? une commission de n?gociation tant il dirige le pays avec distance. D’ailleurs, la constitution de son ?quipe de n?gociation est r?v?latrice de sa compr?hension de la situation. On se demande, ? raison, avec quel titre et qualit? ces personnalit?s vont n?gocier une solution ? la crise. En cr?ant sa commission, le Premier ministre semble avoir trouv? une bonne formule pour tuer le temps et pour laisser mourir le pays.

Edmonde Supplice Beauzile et Alix Richard (secr?taire g?n?ral du Conseil des ministres), deux responsables de l’organisation politique Fusion ; Andr? Michel et Marjorie Michel du Secteur d?mocratique et populaire ; ?mile H?rard Charles de MTVAyiti ; Josu? Pierre-Louis, secr?taire g?n?ral de la pr?sidence ; Louis G?rald Gilles, responsable du parti politique Noulha ; Domingue Orgella, responsable d’une organisation de la soci?t? civile et G?nard Joseph, secr?taire d’Etat ? l’Int?gration des personnes handicap?es sont les ?missaires d?sign?s par le Premier ministre. Vont-ils ?tonner leurs d?tracteurs ?

L’accord de Montana, de son c?t?, n’a pas encore donn? de r?ponse ? la lettre du Premier ministre en date du 24 juin l’informant de la cr?ation de cette commission de n?gociation de la Primature. Pourtant, l’accord de Montana et son alli? PEN avaient d?j? rendu publics les noms des personnalit?s composant leur commission de n?gociation. Hughes C?lestin, Dunois Eric Cantave, Patrick Joseph, A. Rodon Bien-Aim?, Ernst Mathurin, Jacques Ted St- Dic et Magali Comeau Denis se rendent-ils comptent que la t?che de n?gocier avec la commission de la Primature ne sera pas une partie de plaisir ?

Alors que la classe politique se montre d?pass?e par la crise ou du moins se sent confortable avec, le Premier ministre Ariel s’appr?te ? boucler sa premi?re ann?e au pouvoir. Un an apr?s, m?me la dur?e du temps de service du chef du gouvernement n’est pas encore d?finie ni son agenda. Compliments au pouvoir, ? l’opposition et ? la soci?t? civile pour ce rare exploit d’inefficacit?.