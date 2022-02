Reflexions d’un citoyen ordinaire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quand la police reprime, c’est le gouvernement (ici de facto) qui reprime. Comment une formation politique qui se dit <> peut-elle participer a un gouvernement qui reprime les manifestations des ouvriers reclamant une augmentation du salaire minimum suite a l’augmentation des prix des produits petroliers ? Peut-on soutenir monsieur Lechat, personnage legendaire de <> et chanter <> du regrette Manno Charlemagne ?

Dans une societe democratique (on le voit bien ces temps-ci aux Etats-Unis), la police se preoccupe de l’image qu’elle projette. Ici, ou la confiance dans les institutions est deja mise a mal, reprimer des ouvriers qui reclament une augmentation de salaire alors qu’ils habitent des quartiers ou l’on kidnappe, deloge, viol, tue quasiment en toute impunite est normal ! Personne ne craint que cette population ne se dise qu’elle a deux ennemis : les bandits et…la police ?

Nous sommes tous libres d’ecrire, de peindre, de faire du cinema. Je n’ai aucune sympathie pour l’utilisation de toutes les formes d’interdit contre la liberte d’expression. Laissons vivre et se battre les idees. Mais l’on peut s’interroger sur les choix. C’est justement l’un des privileges de la liberte d’expression que de se poser des questions. Pourquoi tel comite de telle faculte de l’Universite d’Etat peu connue pour son interet pour l’art et les debats sociaux choisit-il de projeter (entree payante) tel film (dont, ne l’ayant pas vu, je ne discute pas la valeur artistique) intitule <> et porte par le fils d’un ancien president de la Republique ? Arnold Antonin, Raoul Peck, les soeurs Magloire, Gessica Geneus, d’autres realisateurs ont fait des films qui invitent a la discussion sur la realite sociale… et semblent convenir aux ideaux de production et de diffusion d’idees et de savoirs faisant partie de la mission de l’universite. Peut-etre faut-il faire le film du choix du film.

Peut-on etre ministre et presider un organisme de defense des droits humains, generaliste ou d’un secteur particulier ?

Les appels a la repression sont nombreux et de plus en plus violents parmi les defenseurs du gouvernement de facto du Premier ministre Ariel Henry. Si cela continue dans cette voie, nous serons bientot dans une rhetorique <>. Ces appels sont en contradiction avec toute logique de discussion en vue d’obtenir un consensus qu’on pourrait dire national et viennent parfois de personnes liees a des institutions membres de l’accord du 11 septembre. Peut-on se dire ouvert au dialogue et appeler a reprimer ceux qui vous appellent au dialogue ?

Pour le citoyen ordinaire que je suis, depuis des annees, la communaute internationale et les pouvoirs politiques contestes n’ont produit que des elections contestees donnant lieu a la mise en place de nouveaux pouvoirs contestes. Le pouvoir d’Ariel Henry a encore moins de legitimite que ceux qui l’ont precede. Comment un processus electoral conduit par lui pourrait-il engendrer autre chose qu’un pouvoir conteste ? Et quelles seraient les consequences pour le pays sinon de nouveaux dechirements, le desastre institutionnel ? Quelle rationalite, tant du point de vue de la democratie que de celui du developpement, peut faire souscrire a une demarche dont on connait deja l’issue ?