Refus de celebrer !

Suite a maintes interventions a des stations de radio, j’ai cru bon pour l’histoire et la verite, de publier une note ecrite relative a cette bien triste et facheuse journee de reflexion consacree a l’Empereur et qui concerne cette pretendue date de naissance.

Depuis quelques temps, plus d’une trentaine d’annees pratiquement, des esprits inquiets et profondement preoccupes du devenir de notre Haiti, observent, desarmes, l’evolution de plus en plus dramatique de notre societe. De nombreuses decisions, arretees au niveau des plus hautes instances de l’Etat, n’ont pas reellement contribue a l’avancement du peuple haitien, notamment dans sa partie la plus fragile. Je note seulement, sur le plan matrimonial, parce que l’Etat s’occupe peu de l’espace social, le delabrement de nos monuments, de nos cimetieres. La destruction de celui de Petion-Ville qui s’est effectuee sans echange avec les secteurs generalement preposes a leur fonctionnement ou qui ont toujours manifeste un certain interet quant a leur existence, a transforme tres vite cette zone de Petion-Ville en un veritable espace lunaire. L’image serait totale, n’etait ce monde informe, grouillant dans le plus grand desordre. Le mal s’amplifie tandis que le monde urbain grandit demesurement et de facon confuse, tant a Port-au-Prince que dans les provinces, sans aucune discipline sociale et eloigne de tous les principes de base. L’imaginaire populaire faiblit et ne parvient plus a inspirer nos comportements, nos actes et nos pratiques artistiques. Haiti semble etre confrontee a un profond malaise narratif. Cette communaute parait de plus incapable de se dire ou mieux de construire sur soi une parole tant soit peu coherente jusqu’a parvenir a cette crise de nomination de la chose sociale haitienne. Heidegger, un philosophe allemand du debut du siecle dernier, veillait scrupuleusement a ne pas trivialiser le mot, afin de ne pas affecter la demarche et par ricochet le reel. Ce decret du 20 septembre 2020 semble etre l’aboutissement de cette bien triste situation.

Pourquoi le 20 septembre ?

Comme pour tout fait, cette date a une histoire. En 1902, le Dr Rosemond, dans une conference, declare que le 20 septembre 1758, naissait a Cormiers Jn Jacques Dessalines. Colbert Bonhomme dans son avant propos du livre de St Victor Jn Baptiste <>, a eu toutefois le soin de signaler que le <> n’avait pas donne ses sources. En 1965 le debat, autour de cette bien curieuse date, ressurgit avec l’ouvrage publie par un arriere neveu de Dessalines, M Georges P. Jean Augustin Michel, <> S’il n’arrivait pas reellement a trancher dans son analyse il recommandait fortement de faire de cette date, une fete nationale. Comme on peut bien le presumer, cette initiative n’a pas ete suivie d’effets. En 1938, Jn Price-Mars publiait dans la revue de la Societe Haitienne d’Histoire un article, <> (Vol 9, No 28, jan 1938) ou il se montrait assez circonspect autour d’une pretendue date de naissance relative a l’Empereur. Il avance n’avoir releve dans aucune quelconque archive derivant de certaines recherches une piece authentifiant une telle assertion. De plus, il avait juge bon de rappeler qu’un esclave, meme baptise, etait toujours confondu avec le cheptel sur l’habitation. Et ce grand sage invitait ses lecteurs a se referer a la tradition qui se perpetuait de generation en generation depuis la nuit des temps. De plus, pensait-il, parler ici de genealogie serait d’un anachronisme ahurissant >> (8).

Comme nous ne sommes pas des hommes sans legendes, un mythe aussi interessant que persistant entretenu dans le milieu des vodouisants, voudrait lier la mort du celebre marron, Mackandal, a cette date de naissance, objet de tant de controverses. Ce grand combattant de l’ombre est mort (et on est assez certain de cette date !), Le 20 janvier 1758. L’ame, l’esprit ce serait echappe, sur le bucher, du corps du supplicie. Cette annee la, cet esprit se serait loge dans un ventre d’esclave pour donner la vie, quelques mois plus tard, le 20 septembre 1758, a notre cher fondateur. C’est beau, tellement beau que cela passerait pour vrai ! La legende, nous le savons nourrit la verite absolue mais point la verite scientifique. Nos devanciers et les responsables de l’Etat de l’epoque, du fait d’une certaine connaissance historique, doublee d’une profonde experience de grandes affaires de l’Etat ne s’etaient jamais avises d’arreter une decision aussi farfelue a propos de cette naissance. Nord Alexis qui aurait eu toutes les motivations pour une mesure de cette nature, tenant compte de l’ambiance du 1er centenaire de notre independance, s’en etait abstenu. De Vincent a Magloire et on peut encore citer les Duvalier, ce probleme n’a jamais ete aussi ouvertement pose qu’aujourd’hui et tous ces chefs d’Etat, question sans doute de generation ou d’epoque, etaient pratiquement des dessaliniens.

Pourquoi alors une initiative aussi deconcertante que maladroite et qui doit porter Dessalines a rugir dans sa tombe ? Lui qui s’est toujours montre aussi intraitable que radical par rapport au systeme colonial esclavagiste, ne saurait accepter un tel honneur. L’honneur de beneficier des miettes sous forme de vulgaire acte d’etat civil sorti d’un systeme qu’il abhorrait par-dessus tout. Un esclave n’a pas d’acte d’etat civil ! Le code noir qu’on peut objectivement considerer comme une constitution coloniale declare en son article 44 ( ?) : que l’esclave est un <> ! De quel 20 septembre ose-t-on alors parler jusqu’a contraindre un pouvoir a publier ce malencontreux arrete faisant de ce pretendu 20 septembre, une date officielle, affublee d’un jour ferrie ? Qu’on s’entende, on ne peut interdire a quiconque, a n’importe quel secteur, ou a un quelconque gourou du coin, de se livrer a des elucubrations. Il y a beaucoup de bonheur dans la maison de mon pere. Le travail de memoire non academique surtout, reste traverse par plusieurs courants necessaires pour forger les ames citoyennes et de les inviter au reve, a toutes sortes de reves. Ils ne doivent pas pour autant frapper aussi ouvertement aux portes de l’Etat que nous supposons occuper par des esprits serieux. Cette initiative n’aurait pas du venir de l’Etat meme si les gouvernements qui se sont succede depuis ces trente a quarante dernieres annees,- pas tous quand meme -! se sont surtout adonnes, a defaut de haute strategie, a davantage de manoeuvres de quatre sous enfoncant davantage le pays dans ce trou sans fond dans lequel il est plonge aujourd’hui.

Dessalines a vu le jour durant cette fameuse nuit du 22 aout 1791 quand ces freres et soeurs ont franchi au Haut-du-Cap, le Grand Pont afin de repandre la terreur chez leurs tortionnaires, sur les habitations les plus riches de la Plaine du Nord. Cette nuit-la ils et elles etaient devenu (e) s des personnes humaines en mettant du meme coup fin au code noir. Voila le veritable acte d’etat civil de ces infortunes, etabli durant cette nuit d’enfer !

Cette regrettable decision semble participer a ce desarroi narratif auxquels sont confrontes et cet Etat et cette societe totalement abandonnee a elle-meme. Fort de ce desarroi, les uns et les autres s’enlisent de plus en plus dans des slogans trompeurs sans contenu reel et qui souvent font boule de neige dans leurs effets desastreux. L’un d’eux, qu’on repete a l’unisson, pourrait etre a l’origine de cette si deconcertante mesure qui proclame haut et fort le 20 septembre jour national ferie et le 17 octobre 1806 jour de deuil ! On perd absolument son latin dans ce qui parait etre un veritable labyrinthe a caractere discursif. <> ! Faut pas attendre une disparition pour encenser l’etre appele a etre fauche a tout moment. Un traitement assez superficiel de la complexe dualite de la vie et de la mort. Dans cet imbroglio, la date la mieux indiquee serait celle du 25 juillet, charriant une plus grande charge symbolique. Elle correspond encore a ce jour de naissance pretee a Dessalines et dont parle Madiou, un temoin d’epoque qu’il convient de ne jamais negliger. Le 25 juillet 1805, tous les generaux s’etaient retrouves, raconte notre historien, dans la ville du Cap pour celebrer l’anniversaire de l’empereur Jacques 1er ( Fardin, 1985, Vol 3 p 206).

Tout monarque a droit, meme conventionnellement, a un jour de naissance. Il faut bien l’admettre et on lui en a trouve une comme le souligne d’ailleurs Jean Ledan dans sa chronique dans le Nouvelliste. Il demeure entendu, que cette date nettement plus serieuse que ce deconcertant 20 septembre, se refere, dans le monde respectable des vodouisants, a la fete de St jacques Majeur, celebree dans toute la Plaine du Nord. C’est le jour consacre au grand papa Ogou qui, a ce qu’on pretend aurait guide le grand guerrier Jn Jacques Dessalines durant la guerre de l’independance jusqu’a la victoire finale.

Qu’elle date retenir enfin pour celebrer le grand Dessalines ? Entre la vie et la mort quoi choisir pour cette celebration ? Pour eviter d’etre la risee des esprits responsables et prudents du secteur academique, il importe de choisir le jour de sa mort. Cette derniere, nous le savons, est toujours fort mal accueillie mais elle revet une certaine solennite. Et s’agissant de la mort de l’empereur, le 17 octobre 1806, ce jour, ainsi que le qualifie le monde des historiens, s’impose comme une date epaisse. Elle constitue, une piece fondamentale dans l’inconscient collectif des haitiens. Pourquoi faut-il comparer la naissance et la mort ? Deux phenomenes fortement lies mais point de meme nature. Les morts illuminent et guident la vie des peuples, de tout peuple, et pour nous autres les haitiens, celle de Dessalines n’arretera jamais de nous nimber de sa dense et si bienfaisante lumiere !

Plus serieusement, dans une vision proprement sartrienne des choses qu’est ce qui contribue a veritablement construire un destin d’une vie ? La doctrine existentialiste pronee par Jean Paul Sartre s’est toujours ouvertement opposee a la philosophie classique qui entendait determine la vie des hommes par une sorte de fatum qui devait preceder leur naissance. Contrant farouchement ces presupposes idealistes ce philosophe a toujours soutenu que l’existence des hommes precede plutot leur essence. Dans bien des cas les faits ordinaires des individus historiques se chargeaient d’apporter verification a une telle hypothese. Une vie en effet, dans son cours, dans sa course vers la mort est souvent confrontee a des evenements inattendus qui bouleversent toute l’existence d’un etre jusqu’a devoiler ses limites. Un phenomene survenant souvent apres les hommages dont on les entoure et qui provoque bien de deceptions. Le peuple de France, du temps de la revolution, a ete victime d’une pareille deconvenue.

Le 22 avril 1791, meurt en pleine gloire pour son action tout au debut de cette grande commotion, le comte de Mirabeau. Le peuple decide de le placer au Pantheon une Institution toute recente logee dans l’ancienne eglise vouee a Sainte-Genevieve, pour exprimer la reconnaissance de la France a ses enfants les plus meritants. Tout juste apres cette louable initiative populaire a l’endroit de ce formidable tribun le brave peuple de Paris decouvre que son action n’etait pas tout-a-fait aussi nette qu’on le pensait. Pendant tous ces grands evenements que ce dernier eclairait de son verbe eblouissant notre comte ne cessait de s’aboucher avec la cour qui lui monnayait ses services. Le peuple de Paris, furieux procede dans la plus grande violence, a sa de-pantheonisation. Son essence s’etait trouve attachee dans les tous derniers moments de son existence par cette scandaleuse conduite qui etait celle d’un traitre !.

Vive l’Empereur et que survive le 17 octobre 1806 !