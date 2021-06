Le Nouvelliste | Publié le : 2021-06-07

Dr Réginald Boulos

Port au Prince, le 5 juin 2021

Chers amis et collègues du secteur privé des Affaires,

Les nouvelles de ces derniers jours sont terribles ! La situation s’est encore

détériorée à Martissant. Les affrontements se multiplient, les morts et les

blessés ne se comptent plus, des maisons et entreprises sont incendiées…

La population aux abois, livrée totalement à elle-même e…