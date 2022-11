Reginald DesRoches, d’origine ha?tienne, ?lu pr?sident de Rice University aux ?tats-Unis d’Am?rique

L’investiture de Reginald DesRoches, pr?sident ?lu de “Rice University, a ?t? l’?v?nement phare de la ville de Houston ce samedi 22 octobre 2022. La communaut? de “Rice University”, aux c?t?s de membres de la communaut? universitaire internationale et de citoyens de la ville de Houston, a c?l?br? le transfert officiel du leadership. “L’une des plus anciennes traditions du milieu universitaire, l’investiture confie au Dr Reginald DesRoches un r?le de directeur g?n?ral qui l’autorise ? superviser la mission acad?mique et de recherche de cette universit?”, informe Jeff Falk, directeur des relations avec les m?dias au bureau des affaires publiques.

Ce 22 octobre 2022, la ville de Houston c?l?brait un ?v?nement historique et symbolique. Celui d’une universit? d’?lite aux ?tats-Unis d’Am?rique vieille de 110 ans qui va ?tre dirig?e pour la premi?re fois par un Noir, un immigrant. Les cris de joie, la solennit? de la c?r?monie, les discours entrecoup?s de pleurs en t?moignent grandement.

N? ? Port-au-Prince, en Ha?ti, et a grandi dans le Queens , ? New York . Il a fr?quent? le St. Francis Preparatory High School ? New York et l’ Universit? de Californie ? Berkeley, o? il a obtenu un baccalaur?at ?s sciences en g?nie m?canique en 1990, une ma?trise ?s sciences en g?nie civil en 1992 et un doctorat en g?nie des structures. en 1998. En 2015, il a ?t? intronis? ? l’Acad?mie d’ing?nierie civile et environnementale des anciens ?l?ves distingu?s de l’UC Berkeley.

Avant d’acc?der au poste de pr?sident, Reginald DesRoches a fait un parcours sans faute dans l’enceinte de “Rice University”. “Il a ?t? directeur acad?mique de Rice University et de ses 7 500 ?tudiants, huit ?coles et plus de 700 professeurs. Il a exerc? les fonctions auparavant du Doyen d’Ing?nierie William et Stephanie Sick ? l’?cole d’Ing?nierie George R. Brown ? Rice University. ? ce poste, DesRoches a assur? la direction d’une ?cole d’ing?nieurs de premier plan comptant neuf d?partements, 137 professeurs et 2 500 ?tudiants”, peut-on lire dans son curriculum vitae.

L’une des personnalit?s les plus fr?quemment contact?es par les m?dias am?ricains pour des analyses d’experts ? la suite d’?v?nements sismiques, DesRoches a re?u le Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers en 2002- la plus haute distinction d?cern?e aux scientifiques et aux ing?nieurs au d?but de leur carri?re. Il a re?u le prix ASCE Charles Martin Duke Lifeline Earthquake Engineering Award 2015, le Georgia Tech Outstanding Doctoral Thesis Adviser Award (2010), le prix ASCE Walter L. Huber Civil Engineering Research Prize 2007, et le prix Georgia Tech ANAK (2008), la plus haute distinction que le corps ?tudiant de premier cycle peut accorder ? un membre du corps professoral de Georgia Tech. En 2019, il a re?u le Distinguished Arnold Kerr Lecturer Award. Il a donn? la conf?rence distingu?e John A. Blume en 2018 et a re?u la m?me ann?e le prix du conf?rencier distingu? du Earthquake Engineering Research Institute, l’une des plus hautes distinctions dans le domaine du g?nie parasismique. En 2020, DesRoches a ?t? ?lu membre de la National Academy of Engineering. Il a publi? quelque 300 articles et fait plus de 100 pr?sentations dans 30 pays. Il a ?t? directeur de th?se pour 30 doctorants et 17 ?tudiants ? la ma?trise.

DesRoches a ?t? surtout le principal responsable technique de la r?ponse des ?tats-Unis au tremblement de terre de 2010 en Ha?ti, emmenant une ?quipe de 28 ing?nieurs, architectes, urbanistes et sp?cialistes des sciences sociales pour ?tudier l’impact du tremblement de terre.

Au beau milieu de cette riche et passionnante carri?re, il a ?t? ?lu ? la t?te de “Rice University”. Un couronnement, mais aussi un tremplin pour continuer ? se parfaire en accompagnant les ?tudiants de l’un des ?tablissements d’enseignement sup?rieur les plus prestigieux et les mieux not?s au monde, r?guli?rement class? parmi les meilleures institutions acad?miques au monde et parmi les plus s?lectives aux ?tats-Unis.

Dans son discours d’investiture, le nouveau pr?sident de Rice University a remerci? ses mentors, sa famille et ceux qui ont tenu sa main tout au long de sa carri?re. “Je suis vraiment honor?. Et je suis humble. Car en regardant autour de moi, ce que je vois, c’est l’excellence. Je vois l’excellence dans ce qui nous entoure – la magnificence de ces terrains, l’architecture ?lev?e et nos nombreux donateurs qui ont donn? si g?n?reusement ? Rice University au fil des ans pour rendre cela possible. Je vois l’excellence dans l’esprit de nos anciens ?l?ves qui ont parcouru ces chemins nous menant ? une plus grande connaissance et dont les r?alisations dans la vie refl?tent la qualit? de l’?ducation ? Rice University. Je vois aussi l’excellence dans ce qui entoure ces haies et les opportunit?s qui nous sont offertes en tant que partie int?grante de l’une des villes les plus dynamiques du monde. Enfin, et surtout, je vois l’excellence en devenir, gr?ce ? notre incroyable corps professoral, notre personnel et les ?tudiants que nous servons”, a d?clar? l’ing?nieur Reginald DesRoches.

“Aucune de mes r?alisations n’aurait ?t? possible sans les sacrifices de mes parents, poursuit le Dr Reginald DesRoches. Ils ont quitt? Ha?ti ? la fin des ann?es 1960 pour les ?tats-Unis, uniquement pour offrir ? leurs enfants l’opportunit? d’une vie meilleure. Ma m?re a travaill? deux quarts pendant plus de 30 ans tout en s’assurant que la famille ?tait nourrie, que la maison ?tait propre et que nous ?tions pr?ts pour l’?cole le lendemain. Mon p?re a travaill? toute sa carri?re dans une seule entreprise, faisant ?galement des petits boulots le week-end. Ils ont fait tout cela pour que leurs enfants aient des opportunit?s d’?ducation et une vie tr?s diff?rente de la leur. En cons?quence, je suis ici aujourd’hui en tant que pr?sident de Rice University. Lionel est m?decin ? New York, Maggie est avocate ? New York et Pascal est le directeur financier d’AT&T et est maintenant un Texan comme moi. (NDLR : Lionel, Maggie et Pascal sont les fr?res et soeurs de Reginald DesRoches).”

In fine, il a termin? son discours long et profond, en citant plusieurs leaders dont Maya Angelou et John F. Kennedy. “Je me souviens d’une de mes citations pr?f?r?es de Maya Angelou sur le leadership et les relations avec les gens. Elle a dit: “J’ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n’oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir.”

Nous devons rester dans un endroit o? les gens n’oublient jamais qu’? Rice University, ils se sentent aim?s, accueillis et sp?ciaux car ils ont re?u une ?ducation in?gal?e qui leur a permis de transformer leur propre vie et le monde qui les entoure.

C’est un endroit o? les plus grands probl?mes du monde peuvent et seront r?solus. C’est dans notre ADN d’aller au-del? de la grandeur. Et, selon les mots de John F. Kennedy, nous <>.