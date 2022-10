Regret, indignation, pluie de r?actions apr?s l’assassinat de ?ric Jean Baptiste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Entre regret, ?moi, indignation et r?vulsion, les r?actions fusent de partout apr?s la nouvelle de l’assassinat d’?ric Jean Baptiste, secr?taire g?n?ral du Rassemblement des d?mocrates nationaux progressistes (RDNP), et de son chauffeur, ? Laboule 12, le vendredi 28 octobre 2022. L’horrible assassinat du leader politique et de son garde du corps a, une nouvelle fois, plong? la nation ha?tienne dans l’?moi. <>, a ?crit Ariel Henry, chef du gouvernement.

Le pr?sident du tiers du S?nat a, lui aussi, r?agi sur ce crime odieux qui, selon le parlementaire, frappe de plein fouet la classe politique ha?tienne. <>, a d?plor? Joseph Lambert.

Les ambassades des ?tats Unis et de la France en Ha?ti ont condamn? “?nergiquement le meurtre” de l’ancien candidat ? la pr?sidence aux derni?res ?lections. <>, a tweet? l’ambassade. <>, a souhait? l’ambassade.

Le Bureau int?gr? des Nations Unies en Haiti (BINUH) condamne dans les termes les plus forts l’assassinat du Secr?taire g?n?ral du parti fond? par l’ancien pr?sident Leslie Fran?ois Manigat et de son garde du corps. <>

La classe politique ha?tienne exprime sa douleur

Le Parti Fusion des sociaux-d?mocrates ha?tiens (PFSDH) dit avoir appris “avec consternation et indignation l’assassinat crapuleux” du leader politique bien connu et homme d’affaires. Un crime de trop ! La Fusion demande aux responsables de la Justice d’ouvrir une enqu?te ? l’effet d’identifier, d’arr?ter, de juger et de condamner les coupables d’un tel acte qui continue ? r?volter les consciences. L’impunit?, le mal qui tue toute une soci?t? ! >>, a exhort? le parti dans une note de presse publi?e le samedi 29 octobre 2022 portant la signature de sa pr?sidence, Edmonde Supplice Beauzile.

<>, ?crit sur Twitter, Fedner Milfort, coordonnateur g?n?ral de MTVAyiti.

L’Alliance pour la Refondation Nationale (ARN) est “r?vuls?e” par l’assassinat crapuleux par balles du Secr?taire g?n?ral du RDNP et son agent de s?curit?. <>, regrette Serge D. Gaspard, pr?sident ai ARN.

<>, a indiqu? Andr? Michel sur Twitter.

<>, a ?crit sur Twitter Claude Joseph, ancien premier ministre par int?rim et responsable du regroupement politique les engag?s pour le d?veloppement.

<>, a tweet? l’ancien d?put? Jerry Tardieu, responsable du parti politique en avant.

?ric Jean Baptiste a ?t? attaqu? ? quelques m?tres de l’immeuble Jane Barbancourt ? Ch?teau Ternier, ? Laboule alors qu’il rentrait chez lui dans la soir?e du vendredi 28 octobre 2022. <>, a indiqu? en pleurs au journal Ricardo Nordin, porte-parole du RDNP.

Pr?sent? par ses connaissances comme un homme de bon commerce, homme d’affaires, qui dirigeait une cha?ne d’?choppes de vente de loterie (borlette), ?ric Jean Baptiste, gestionnaire de formation, s’est illustr? comme un m?c?ne ? travers la Fondation qui porte son nom. Il est d?c?d? ? l’?ge de 52 ans.