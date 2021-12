Relevement post-seisme, le sort du grand Sud sera-t-il different de celui de Port-au-Prince?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement haitien et ses partenaires internationaux viennent de publier l’Evaluation post-desastre en Haiti apres le seisme ayant frappe le grand Sud. Un exercice auquel s’est habitue le pays pour avoir ete frappe ces dernieres annees, voire les deux dernieres decennies, par de nombreuses catastrophes naturelles.

Ce document presente un bilan exhaustif et definitif des dommages et pertes enregistres dans le Sud, les Nippes et la Grand’Anse sur les plans materiel et humain lors du seisme du 14 aout dernier. Le bilan humain direct de la catastrophe, selon le document, s’eleve a 2,246 personnes decedees ; 12,763 personnes blessees et 329 personnes disparues. En ce qui concerne les dommages et pertes, le montant total s’eleve a 1,620,071,414 dollars americains.

Toujours selon le document, les besoins de relevement sont identifies pour neuf secteurs regroupes en quatre grandes categories : (i) les secteurs productifs (agriculture, commerce et industrie, tourisme), (ii) les secteurs sociaux (logement, sante et education), (iii) les secteurs infrastructures (transport, eau et assainissement, et energie), et (iv) deux enjeux transversaux (reduction des risques de desastre, et environnement).

Quant au cout du relevement, les experts estiment qu’il s’eleve a 192, 442 milliards de gourdes.

Ce document, important pour le grand Sud, est publie sans trompette ni tambour. L’information est eclipsee par le kidnapping qui endeuille et appauvrit les familles haitiennes, la guerre de gangs a Martissant, l’augmentation du cout de la vie, la crise du carburant.

Bien longtemps avant la publication de l’Evaluation post-desastre en Haiti, le seisme du grand Sud etait deja relegue au second plan dans les debats. Le pays passait deja a autre chose.

Apres le seisme du 12 janvier 2010, les autorites haitiennes, de concert avec la communaute internationale, avaient fait le meme exercice. Il y avait aussi les promesses de fonds ca et la pour financer le relevement d’Haiti. Il y avait parallelement le fonds PetroCaribe qui etait a la disposition des autorites haitiennes d’alors. On pouvait se permettre de rever du relevement de Port-au-Prince et des autres zones frappees par le seisme de janvier 2010.

Dans le cas du grand Sud, si l’evaluation post-seisme est completee, on ne sait pas d’ou viendront les fonds. La communaute internationale se garde de faire des promesses. Le fonds PetroCaribe a tari. Les autorites entonnent le refrain <>

Apres le seisme de 2010, les promesses de millions pour la reconstruction faisaient rever. 10 ans plus tard, la situation est ce qu’elle est. Le sort du grand Sud sera-t-il different ?