Remise de 20 véhicules et 250 motocyclettes à la Police Nationale d’Haïti

La Police Nationale d’Haïti a reçu ce vendredi 27 octobre 2023, 20 véhicules et 250 motocyclettes dans le cadre d’un programme d’appui.

Selon une note rendue publique par la Police Nationale d’Haïti, dans le cadre d’un programme d’appui à la PNH initié par le Programme des Nations Unies Pour le Développement (PNUD) et par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), une cérémonie de remise officielle de 20 véhicules Pickup Toyota Land Cruiser et 250 motocyclettes, flambant neufs à l’institution policière a été organisée ce vendredi 27 octobre 2023.

“Ce programme est mis en œuvre avec la collaboration du Bureau Intégré des Nations-Unies en Haïti (BINUH) et avec le support technique et financier des États-Unis, du Canada, de l’Italie, du Japon, de l’Allemagne et des États membres de l’Union Européenne” a précisé la PNH.

Plusieurs personnalités publiques ont été présentes lors de cette cérémonie de remise des clés de ces matériels roulants telles que: le Directeur Général a.i de la PNH, Frantz Elbé, accompagné des membres du haut Commandement, la Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Emmelie Prophète Milcé.

La Représentante du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations-Unies et cheffe du BINUH, María Isabel Salvador, l’Ambassadeur du Canada en Haïti, André François Giroux, le Représentant du PNUD, Sekou Bankoura, des Représentants de l’INL et des Représentants des partenaires techniques et financiers de ce programme ont également pris part à cette cérémonie, souligne la note de l’institution policière.

