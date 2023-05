Remise de diplômes à une quarantaine de jeunes de Cité Soleil dans le cadre du projet “Ann Chanje Wout”

​

Remise de parchemins à une quarantaine de jeunes dans le cadre du programme “Ann chanje wout” de la Fondation Maurice Sixto.

Environ 40 jeunes issus du quartier de Cité Soleil et ses zones avoisinantes, ont reçu leur parchemin dans le cadre d’une cérémonie organisée le dimanche 30 avril 2023, au local Bazilik situé à Delmas 33, pour clôturer le programme “Ann Chanje Wout” initié par l’OEA et la PADF en partenariat avec la Fondation Maurice A. Sixto (FMAS).

Dans son discours de circonstance, Gertrude Séjour, la Directrice exécutive de la Fondation Maurice Sixto, a montré la volonté de toute l’équipe de réaliser ce programme au bénéfice de ces jeunes. “Malgré les risques encourus, on a tenu à réaliser ce programme à Cité Soleil. On a voulu y aller parce qu’on ne peut pas abandonner ces jeunes qui ont besoin d’encadrement pour les empêcher de prendre le chemin de la violence”, a-t-elle déclaré.

Elle a souligné l’importance d’un tel programme pour ces jeunes du quartier défavorisé où la violence et la misère font rage. “Pour les inciter à devenir de bons citoyens, on leur a prêché le respect des droits des femmes, des enfants et de l’environnement On les a encouragé à ne pas s’accrocher à des ambitions démesurées, à ne pas être obsédé par l’argent et surtout à être patients. Pour réussir dans la vie, il faut savoir attendre son tour, étudier et apprendre une profession. On a conseillé aux filles d’être patientes et de ne pas entretenir des relations sentimentales avec des bandits”, a-t-elle ajouté.

La Directrice exécutive de la Fondation Maurice Sixto espère poursuivre ce projet dans d’autres quartiers du pays afin de toucher plus de jeunes. “Nous aurions aimé poursuivre ce projet dans les différentes zones vulnérables du pays pour sensibiliser un plus grand nombre de jeunes à réfuter la violence ou tout autre mauvais chemin, mais, malheureusement nous sommes à court de financement.”

Parallèlement, Joël Lorquet, membre fondateur de la Fondation Joël Lorquet pour une Nouvelle Haïti (FOLONHA), a rappelé aux jeunes l’importance de s’éduquer. “Il est important de se former, de s’éduquer particulièrement en ces temps difficiles marqués par le banditisme à cause d’un déficit d’éducation et du manque de responsabilité des parents. Ces jeunes qui auraient pu être utiles au pays ont été entraînés dans le banditisme par de mauvais leaders.”

Ces jeunes ont gradué en cuisine-pâtisserie-bar, macramé, sérigraphie, danse et art dramatique. Pendant la cérémonie, ils ont reçu des ouvrages instructifs distribués par la FOLONHA grâce à la Société Biblique Haïtienne (SBH), la Ligue Biblique et l’Imprimerie Media-Texte.

La Fondation Maurice A. SIXTO est une organisation à but non lucratif fondée le 4 mai 2004. Elle est laïque et sans appartenance politique. Elle a pour objectif principal de mener des actions en vue de l’épanouissement éducatif, culturel et intellectuel de la jeunesse haïtienne. Elle œuvre dans la mise sur pied de mécanismes de valorisation des potentialités culturelles et sociales à l’échelle nationale

